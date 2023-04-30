Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel şehri bu noktaya getiren işçi kardeşlerimizdir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Ülkemiz ve şehrimizin kalkınması için emek verip, alın teri dökerek gayret gösteren tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “İnsanların hayırlısı, insana hizmet edendir. O açıdan göğsümüzü gererek anlattığımız bu güzel şehri bu noktaya getiren siz işçi kardeşlerimizsiniz. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız, sizlere minnettarız” dedi. Ticaretin ve sanayinin merkezi Kayseri’de emek vermeye, bu şehrin hizmetkârı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Mazlum insanların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, hep beraber Allah’ın izniyle bu şehre emek vermeye, hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında 2 yıldır yatırım lideri olan Kayseri Büyükşehir’i yöneten belediyecilik anlayışı ile alın teri kurumadan haklarını veren belediyecilik anlayışı ile bütçesini yüzde yüz gerçekleştiren belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Büyükkılıç, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, “Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyor, işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.