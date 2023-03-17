Başkan Büyükkılıç: 'Çanakkale, bir vatan kalbinin attığı yerdir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Çanakkale, bir vatan kalbinin attığı yerdir. İstiklal uğrunda can veren Mehmetçiğin yattığı, mübarek kanını döktüğü yerdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında bu vatan için canını feda eden kahramanları rahmetle yâd eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünün olduğu eşsiz bir yıl olan 2023’te Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılını onurla, gururla kutluyoruz” dedi.

“Çanakkale, havada iki merminin çarpıştığı yerdir”

Şairin de dediği gibi Çanakkale’nin bir vatan kalbinin attığı yer olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Çanakkale, istiklal uğrunda can veren Mehmetçiğin mübarek kanını döktüğü yerdir. Çanakkale, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerdir. Çanakkale, havada iki merminin çarpıştığı yerdir. Çanakkale, milli, manevi duyguların topa, tüfeğe, tanka, teknolojiye üstün geldiği yerdir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Çanakkale kahramanlarının canı pahasına mücadele ettiğini belirterek, “Çanakkale, top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştiren Seyyid Onbaşı’dır. Çanakkale, atılan el bombalarını düşmana geri gönderen Mehmet Çavuş’tur. Çanakkale, kahramanlıkları ve cesaretleriyle cephede görev alan Nezahat ve Halide Onbaşılardır. Çanakkale, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele, canı pahasına düşmana geçit vermeyen bir millettir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de verilen mücadeleyi unutturmayacaklarına işaret eden Büyükkılıç, “Çanakkale Deniz Zaferi, sadece askeri bir başarı değil, büyük bir milletin topyekûn ayağa kalkışı ve yeniden dirilişinin sembolüdür. O günkü ruhla, o günkü duyguyla, o günkü iman, inanç ve güçle Çanakkale’yi unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedik, geçemediler, asla geçemeyecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı:

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünü gururla kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”