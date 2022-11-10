Başkan Büyükkılıç, 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte KYK Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen ‘Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı’na katılarak, öğrencilerle birlikte deprem anında yapılması gerekenler adına tatbikat gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı Kayseri’de de gerçekleştirildi. Bu çerçevede tatbikat Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu başta olmak üzere tüm KYK yurtlarında yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte düzenlenen ‘Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da canlı bağlantı ile tatbikata katıldı. Bakan Soylu, bu sene yapılan deprem tatbikatının 94 bini geçtiğini, yılsonuna kadar 100 bine ulaşacağını temenni etti.

Vali Gökmen Çiçek, tatbikat öncesi yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanım 13 KYK yurdumuzda 12 bin 460 öğrencimiz ve personelimiz ile tatbikat için hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız da burada, hepsinin selamları var” diye konuştu. Bakan Soylu da, başta Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Büyükkılıç olmak üzere Ankara’dan selamlar iletti.

Afetlere dirençli toplum oluşturma yönetimi anlayışıyla kamu kurum, üniversiteler ve özel kuruluşlar arasında ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta ikaz zilinin çalması ile katılımcılar, ‘çök-kapan ve tutun’ hareketini yaptı. Ardından tüm yurt tahliye edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilere olabilecek afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeler de yapıldı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de de 2 bin 752 tatbikat yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Kaymakamımız, Vali Yardımcımız, Melikgazi Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz ve sizlerle beraber Türkiye’nin her yerinde KYK’mızla tatbikat gerçekleştirdik. Genelde insanoğlu kendi başına gelmeden olabilecek afetleri hep televizyondan izleyeceğini ve hep başkalarının başına geleceğini düşünüyoruz. Deprem bizim ülkemizin gerçeği. Nerede olursak olalım, hangi saatte olursak olalım bizi yakalayabilir. O yüzen biz hazır olmak durumundayız. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD tatbikat yılı ilan edildi. Türkiye’nin her yerinde binlerce tatbikat yapıldı. Kayseri’de de 2 bin 752 tatbikat yapıldı.”

AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak tüm vatandaşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirilecek.