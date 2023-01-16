Başkan Büyükkılıç: 'Daha konforlu ulaşım için çalışıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece 1 yıl içerisinde kentte stratejik öneme sahip olan ana arter ve bulvarların yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını belirterek, “Daha konforlu, daha hızlı ve daha güvenli ulaşım için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle 2022 yılında projelerine devam etti. Bu alanda önemli projelere imza atan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, 1 yıl içerisinde stratejik 5 farklı bölgede yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım için stratejik öneme sahip olan Eşref Bitlis Bulvarı Altgeçidi, Aşık Veysel Bulvarı Altgeçitleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na Gidiş ve Geliş istikametine 1’er şerit eklenme çalışmaları, Bünyan Tuzhisar Katı Atık Bertaraf Tesisi yol ve kavşak düzenlemeleri ve Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı etrafı yol düzenlemeleri olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmaların tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de ulaşım sorunlarını gidermeye yönelik gerek kavşak düzenlemeleri, gerek ana arterlerdeki çalışmalar, alt geçitler, üst geçitler, tramvay ile kesişen boyutlar olmak üzere tüm çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu çerçevede, Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Caddesi devamı yol düzenlemesi, 15 Temmuz Bulvarı katlı kavşağı, 15 Temmuz Bulvarı yol yapım çalışmaları, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı devamı yol yapım çalışmaları, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, Akmescit Caddesi yol düzenlemeleri, Argıncık Toptancılar Sitesi yol çalışmaları, Talas Raylı Sistem hattı etrafı yol düzenleme çalışmaları, Oto Galericiler Sitesi yanı yol yapım çalışmaları ve Erenköy Bulvarı ve Erenköy Mahallesi-İncili Sokak yol bağlantısı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Ulaşım alanında kolaylık sağlayacak uygulamalardan da bahseden Başkan Büyükkılıç, “Daha konforlu, daha hızlı ve daha güvenli ulaşım için çalışıyoruz. Yeşil Dalga Uygulaması çerçevesinde 10 Arterde 66 Kavşakta Yeşil Dalga uygulaması yapılmıştır. Akıllı Trafik Yönetimi’nin gerçekleştirileceği ‘Trafik Kontrol Merkezi’ yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 94 adet kavşak akıllı hale getirilmiş ve mevcut trafiğin yüzde 80’i yönetilecek konuma gelecektir. KBB Trafik Mobil Uygulaması 80 binden fazla kişi tarafından kullanılmakta olup, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ile vatandaşlarımız buluşturulmuştur” diye konuştu. 2022 yılında toplu taşımayı yaklaşık 600 milyon TL sübvanse ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Kaleönü ve Kiçikapı bölgelerinde Park Et Vale hizmeti devreye alınmıştır. KAYBİS istasyon sayısını 57 adede çıkarttık. Bu istasyonların sayısını 81 adede çıkartma için çalışmalara başladık. 30 adet bisiklet park durağı yapılmıştır. Bisiklet Tamir/Bakım İstasyonu kurulmuştur. Ulaşımda konfor sağlamak amacıyla kapalı durak sayımızı 8 adede çıkardık. Raylı Sistem İstasyonlarında Yolcu Bilgilendirme Ekranlarını devreye aldık. İndirimli abonman kartı 100 TL’ye, tam abonman kartı 300 TL‘ye indirdik. İndirimli abonman kullanıcı sayısında 14 kattan fazla artış sağladık. Toplu ulaşıma online ve mobil bakiye yükleme, Banka/Kredi kartları ve NFC ile ödeme seçenekleri devreye alındı. 2022 yılında toplu taşımayı yaklaşık 600 milyon TL sübvanse ettik. 2 Adet 18 metre Körüklü Otobüs filomuza katılmıştır. 10 adet 18 metre Körüklü Otobüs çok yakında filoya dâhil olacaktır.”