Başkan Büyükkılıç, 'Dantel Anglez El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerince hazırlanan 200 eserin yer aldığı Dantel Anglez El Sanatları Sergisi'nin açılışına katıldı.

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  • 22.11.2022 10:35
  • Güncelleme: 22.11.2022 11:11
Başkan Büyükkılıç, 'Dantel Anglez El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerince hazırlanan 200 eserin yer aldığı Dantel Anglez El Sanatları Sergisi’nin açılışına katıldı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan Dantel Anglez El Sanatları Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tuna Life Center Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan sergiye Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı. KAYMEK Dantel Anglez El Sanatları Sergisi Açılış Töreni’nde konuşan ve KAYMEK’e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK’imizin çok değerli başkanına, değerli müdürüne, değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kayseri’miz için yine nezih bir alışveriş merkezini Kayseri’mize kazandıran dostlarımıza, Orhan Bey ve ekibine, buradaki esnaf kardeşlerimizin her birine helalinden bol rızık temenni ederek, böyle bir eseri şehrimize kazandırdıkları için de tebrik ediyorum. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur” dedi.

“KAYMEK yapmış olduğu çalışmalar ile bizim yüz akımız”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK’in yapmış olduğu çalışmalarla yüz akı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Tabi KAYMEK yapmış olduğu çalışmalar ile bizim yüz akımız. Gururumuz, her zaman takdir ettiğimiz kuruluşumuz. Özellikle hanımefendilerin yapmış olduğu çalışmalar ile de her zaman kendisinden söz ettiren gururumuz. Bugün de yine burada maharetli ellerin ürettiği ürünleri hep beraber gözlemleyeceğiz. Gelen dostlarımızın göz zevkine sunacağız. Daha sonra da inşallah değişik hizmetlerle yine bu tür kurum ve kuruluşlarımızla buluşmak ve buluşturmak suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, serginin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç ayrıca, bir başka sergide, bir başka faaliyette buluşma dileğini de sözlerine ekledi.

“Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık”

Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da sergideki ürünler karşısında beğenisini dile getirerek, “Bayanların ellerine sağlık. El emeği göz nuru, çeşit çeşit ürünlerin, gelirken de baktım, hepsi çok harikaydı. Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık. Tekrar başka sergilerde görüşmek üzere diyorum” şeklinde konuştu.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve beraberindekiler, el emeği, göz nuru eserler hakkında bilgi aldılar.

KAYMEK tarafından hazırlanan Dantel Anglez El Sanatları Sergisi’nde kursiyerlerin el emeği, göz nuru dantellerin yer aldığı 200 eser sergileniyor.

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İHA

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