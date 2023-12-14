Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes, Türkiye'deki yegâne kayak merkezlerinden biri'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin incisi olan ve kış sezonunu heyecanla bekleyen Erciyes Kayak Merkezi bölgesindeki esnaflarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Beyaz gelinliğine bürünmüş olan Erciyes’imiz bizim için bir bereket vesilesi. Kayaksever dostlarımıza Erciyes’imizi hazırlıyoruz. Türkiye’deki yegâne kayak merkezlerinde birisindeyiz” dedi.

Her fırsatta düzenlediği esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan esnaf dükkânlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Tatlı satan esnafları ziyaret edip, ‘tatlı yiyelim tatlı konuşalım’ diyerek vatandaşlara tatlı da ikram eden Başkan Büyükkılıç, ayrıca yöresel ürünler satan esnafı da gezip, el dokuması kilimler başta olmak üzere yöresel ürünleri ilgiyle inceledi.

Şehir dışından gelen vatandaşlar, Kayseri’yi çok sevdiler

Başkan Büyükkılıç, son süreçte yağan kar ile beyaza bürünen Erciyes Kayak Merkezi’ni de gezerek, incelemelerde bulundu. Büyükkılıç’ı Karaman’dan Erciyes’i ziyaret için geldiğini söyleyen vatandaşlar ile de sohbet ederken, öğretmen olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Kayseri çok güzel, geçmişi geleceğe taşımışsınız. Şehri tarih ile birlikte yaşamak çok hoşumuza gitti” dediler.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Beyaz gelinliğine bürünmüş olan Erciyes’imiz bizim için bir bereket vesilesi. Kayak sever dostlarımıza da Erciyes’imizi hazırlıyoruz. Malum karlama ünitelerimiz de işin içerisine girmek suretiyle, önümüzdeki hafta içerisinde de kar yağacak diye umuyor ve bekliyoruz, kayak merkezinde kayaksever dostlarımıza fırsat hazırlıyoruz” dedi.

“Türkiye’deki yegâne kayak merkezlerinde birisindeyiz”

Kayak merkezinin kapasitesinin uluslararası boyutta olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “19 tane mekanik tesisi, 40’ın üzerinde pisti, 110 kilometrenin üzerinde pist uzunluğu olan ve uluslararası boyutta kendisinden söz ettiren Türkiye’deki yegâne kayak merkezlerinde birisindeyiz. İnşallah bu sene daha keyifli bir ortamda kayak merkezimizin insanlara hizmet vereceğini umuyoruz. Hem hizmet kalitesi hem burada otel sayısın artmış olması hem buradaki vatandaşların memnuniyetinin bizi motive etmesi bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’i sporun merkezi haline getirdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erciyes’imiz sıcak su ile inşallah önümüzdeki dönem termal hizmetlerini verirken, en önemlisi buradaki yüksek irtifada olan kamp merkezimizle de tüm spor dallarında gruplara ve ekiplere hizmet verecek olan önemli bir tesisimiz de eklendi. Yüzme havuzu ile olimpik standartlarda, çok amaçlı spor salonu ile 6 tane bitmiş hazır olan futbol sahası ile etrafındaki pistleri ile ve inşallah iki tane daha ekleyeceğimiz oradaki pist ile beraber futbol sahası 8’e çıkacak. İnşallah takımların adeta gelip tercih edeceği, kaynaklarımızın da gereksiz yere böylece yurt dışına aktarılmayacağı önemli bir spor merkezini vatandaşlarımızın ve sporseverlerin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden yapılan bu çalışma hayırlı uğurlu olsun.”

“Tesislerimiz hazır”

Ekiplerin hem karla mücadele açısından hem buradaki kayak merkezinin hizmetleri açısından hazır olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Tesislerimiz hazır, geçenlerde de turizm odaklı yaptığımız çalışmayla da burayı ayrıca gözden geçirdik. Burada yapılan çalışmalar gündeme geldi, öneriler değerlendirildi. Daha dikkatli, daha memnuniyet verici yaklaşımlar içerisinde şehrimizi hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Develi’mize, Hacılar’ımıza, Hisarcık’ımıza, Melikgazi bölgemize ve tabi ki şehrimize hitap eden bir kayak merkezinden söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yollarımız otoban gibi”

Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşımın rahat ve konforlu olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Yollarımız otoban gibi o da çok önemli. Ulaşım sorunu yok, rahatlıkla keyifli bir ortamda ulaşacağı ve yararlanacağı, şehir merkezinden de rahatlıkla 15-20 dakika içerisinde çıkabileceği bir ortam. Yurt dışından gelen ya da diğer şehirlerden gelen vatandaşlarımız da havaalanından 30 dakika içerisinde Erciyes Kayak Merkezi’mizde kayakla, karla buluşacağı güzel imkânlardan söz ediyoruz. 4 mevsim Erciyes, bunları anlatırken de keyif alıyoruz. Böyle güzel hizmetler” diye konuştu.

“Şehrimizin bir değerinden, bir markasından söz ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in kentin bir değeri ve markası olduğunu vurgulayarak, “Başta Mehmet Özhaseki Bakanımız olmak üzere, burayı projelendirip bu süreci başlatan, buradaki yapmış olduğu çalışmalarla hak ettiği yere taşıyan daha sonra bizlerinde üzerine yeni hizmet alanlarını da eklemek suretiyle zenginleştirdiği şehrimizin bir değerinden söz ediyoruz, bir markasından söz ediyoruz. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum yeni sezon” ifadelerini kullandı.

Kayak sporuna önem verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Erciyes, teknolojiyi de takip ediyor. 160 tane karlama ünitemiz var. Aynı zamanda eğitim odaklı çalışmalarımız var. Spor A.Ş.’miz marifetiyle kayaksever dostlarımızı buluşturmaya, öğrencilerimizi Erciyes gibi bir değerimizin kıymetini bilmeleri ve kayakla tanışmaları, mümkün olduğu kadar kayak sporunun yayılmasını da çok önemsiyoruz. Bu alanda da özel sektörden hizmet verenler olduğu gibi ağırlıklı olarak Spor A.Ş. marifetiyle uygun koşullarda Kayseri Büyükşehir Belediyemizin verdiği hizmeti de paylaşmak isterim.”

Büyükkılıç’tan yeni sezon etkinliğine davet

Başkan Büyükkılıç, 15 Aralık itibariyle Erciyes Kayak Merkezi’nde sezonun açılacağını kaydederek, 23 Aralıkta bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi ve vatandaşları etkinliğe davet etti. Büyükkılıç, “15’inden itibaren otellerin açıldığını, sezonun başladığını söyleyebiliriz. 23 Aralık’ta şehir merkezinde daha sonra buraya taşıyacağımız bir etkinlik yapacağız. Tüm spor severleri, tüm turizm sevdalılarını o etkinliğimizde buluşmaya davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Erciyes’teki esnaf gezisi esnasında Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.