Başkan Büyükkılıç: 'Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 7 bin ton asfalt döküyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanındaki yatırımlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın iniş yolunda ve alt geçit köprüsü üzerindeki asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, yol çalışması tamamlandığında 7 bin ton asfalt döküleceğini söyledi.

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  • 07.11.2022 11:33
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:17
Başkan Büyükkılıç: 'Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 7 bin ton asfalt döküyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanındaki yatırımlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın iniş yolunda ve alt geçit köprüsü üzerindeki asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, yol çalışması tamamlandığında 7 bin ton asfalt döküleceğini söyledi.

Kayseri genelinde ulaşım ağının geliştirilmesine özel önem veren Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda önemli bir güzergâh olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda asfalt çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizde kalıcı, sağlıklı, kentimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimizin yürüttüğü çalışmada, Organize Sanayi dağ yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın iniş yolunda ve alt geçit köprüsü üzerinde asfalt çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Gece, gündüz demeden, kentte daha emniyetli, daha konforlu ve daha kısa yollar için alternatif projeler üretmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, Organize Sanayi dağ yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmasının tamamlandığında 7 bin ton asfalt döküleceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yapılan bu çalışmalarla organize sanayiye ulaşımda önemli bir güzergâh olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçileceğini ve ulaşım güvenliği ile konforunun arttırılmış olacağını sözlerine ekledi.

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İHA

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