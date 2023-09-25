Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşılabilir Kayseri vizyonu ile yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve bu çerçevede kırsal bölgelerdeki yol genişletme çalışmalarına 73 milyon TL'ye mal olan Felahiye yolu ile devam ettiklerini söyledi.

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  • 25.09.2023 12:49
  • Güncelleme: 25.09.2023 14:48
Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşılabilir Kayseri vizyonu ile yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve bu çerçevede kırsal bölgelerdeki yol genişletme çalışmalarına 73 milyon TL’ye mal olan Felahiye yolu ile devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mevcut hali sathi kaplama olan, gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan Kayseri ili Felahiye ilçesi ile Yozgat ili Çandır ilçeleri arasındaki ‘Felahiye-İsabey-Çandır’ hattında önemli bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, iki ili ve ilçeyi birbirine bağlayan ve çok fazla trafik yoğunluğu olan yolda, alt yapı güçlendirme ve yolda genişletme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla yolun daha sağlam ve uzun süre hizmet vermesi planlanıyor” dedi. Söz konusu yoldaki alt yapı çalışmaları sonrasında Kayseri yol ağındaki 13 kilometrelik kısmına sıcak asfalt yapımına geçileceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Felahiye’ye 73 milyon TL’lik yol yatırımı yapıyoruz Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun, çok daha konforlu ve sağlam bir hale gelmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Merkezde olduğu gibi kırsal kesimde de yatırımların hızla sürdüğünü söyleyen Büyükkılıç, yaklaşık 22 bin ton asfalt döküleceğini belirterek, Gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları ile yaklaşık 13 kilometrelik yolda toplam 22 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) malzeme kullanılırken, yolun tahmini maliyeti ise 73 milyon TL olarak öngörülüyor.

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İHA

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