Başkan Büyükkılıç: 'Gayret bizden, çalışmak bizden, insanları kucaklamak bizden'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile yaklaşık 5 yıllık sürede kentte yapılan yatırım ve hizmetler ile gelecek dönemde yapılması planlanan önemli projeleri değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, “Gayret bizden, çalışma bizden, insanları kucaklamak bizden, bağrımıza basmak bizden” dedi.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana, pandemi süreci ve asrın felaketi 6 Şubat depremleri gibi dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen olayların yaşandığı yaklaşık 5 yıllık dönemde adeta koltuğunda oturmadan Kayserililere hizmet etmeye gayret gösteren Büyükkılıç, 5 yıllık sürece ve yeni dönemde yapılması planlanan projelere dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapamayacağımız şeyleri vadetmeyen ama vadettiklerimizi de hayata geçirmeye çalışan bir yaklaşım içerisinde süreci yönetmeye çalışıyoruz” diyerek halka hizmet için gayretli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İnsanlara hizmet etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce bize güvenen, bizi seven, seçen uzun soluklu, hem siyasette hem de yerelde hizmet etmemize vesile olan hemşehrilerime minnetlerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Büyükkılıç açıklamalarında önemli olanın sonuca ulaştıracak altyapının oluşturulması ve gayretin gösterilmesi olduğunu ifade ederek, “Gayret bizden, çalışma bizden, insanları kucaklamak bizden, bağrımıza basmak bizden. Bu güne kadar yaptıklarımızı anlatıp bundan sonraki süreçte inovatif olarak tabi ki teknolojiyi göz ardı etmeden gençlerimizi, büyüklerimizi, çocuklarımızı hizmetlerimizle buluşturarak hemşehrilerimize layık olma yönünde irade gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim, insan odaklı, bir hekim anlayışıyla, üzerine titreyerek, gayretlerimle, iyi niyetimle, dostluklarımla, samimiyetimle çalıştım” diyen Başkan Büyükkılıç, deneyimi, birikimi, kapasitesi ve ekibiyle hizmette olduğunu ve olmaya gayret göstereceğini ifade etti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri hakkında da konuşan Büyükkılıç, deprem afetinin acı ve zorlu bir süreci yaşattığını ancak diğer taraftan da birlik, beraberlik ile dayanışmanın bir bakıma vesilesi olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, bu noktada dirençli şehir olma yolunda geçmişten bugüne başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmaları ve diğer çalışmalar sayesinde yol aldıklarını ve şehrin doğusundan batısına belediyeler ve özel sektör eliyle 100 bine yakın konutun dönüştüğünü paylaştı. Büyükkılıç, ilçelerde de kentsel dönüşüm çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, etap etap kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini ve ilerleyen dönemde de yapacakları çalışmalar olduğunu anlattı. Büyükkılıç, hiç kimseyi mağdur etmeden kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, kentin zemin etüdü ve yapılarıyla ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile proje yapacaklarını dile getirerek, “Dirençli şehirler mantığı içerisinde hareket ederken ayrıca hem kentsel dönüşüm birimimiz var hem de Afet İşleri Daire Başkanlığı’mızı oluşturduk. Şehrimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için kurum ve kuruluşlarımızdan yararlanıyoruz. Melikgazi Belediye Başkanlığı’mız döneminde Erciyes Üniversitemize depremle ilgili laboratuvar yaptırdım. Depremle ilgili onlara çalışma yapıldı. Biz geleceğe hazırlığı yapmış bir şehir olarak anılabiliriz. Daha fazlasını da yapmaya önümüzdeki dönemde dayanışma içerisinde devam edeceğiz” diye konuştu.

12 Ay Sporun Merkezi Erciyes

Erciyes Kayak Merkezi’nden de söz eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Erciyes Kayak Merkezi’mizde yeterince kar var. Yurt dışından misafirlerimiz var. Yine değişik illerden gelen vatandaşlarımız var. Kayak merkezimiz cıvıl cıvıl doluyor, taşıyor. Hafta sonları yüz binlerce insana ulaşıyor. 19 mekanik tesisimiz, 41 pistimiz, 112 kilometre pist uzunluğu var. Ulusal ve uluslararası standartlarda değişik ödüller almış olan bir Erciyes Kayak Merkezi’nden söz ediyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni hayata geçirdik. Hem futbol takımları hem oradaki olimpik yüzme havuzumuz, yine standartlara uygun spor salonumuz ile bisikletle, motorla, jimnastikle, yüzmeyle ilgili, basket takımları, voleybol takımları kamplara geliyor. Kayseri artık 4 ay kayak merkeziyle anılan bir Erciyes Dağı’ndan öte 12 aya yayılmış durumda. Kazan kazan politikasıyla adeta şehrimiz turizm alanında, gastronomi alanında, kültür turizmi düşüncesinde kendisinden söz ettiren bir şehir olmaya devam ediyor. Yıl boyunca 100 milyon Euro bize kazanım sağlıyor. Kayseri’mize kazandırdığımız Havaalanı Terminal binamız yeni bitti hizmete sunuldu. İnsanlar artık keyifli bir şekilde hem uçuşunu sağlıyor hem de oradan da Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşmada sorun yaşamıyor. Fiyatların da uygunluğuyla tercih edilen bir kayak merkezinden ve Erciyes Dağı’ndan söz ediyoruz.”

“30 Büyükşehir İçinde En Çok Yatırıma Pay Ayıran Büyükşehir”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşadıklarını söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan yegâne büyükşehir. Yatırımdan yatırıma koşan, hiçbir zaman mazerete sığınmayan hem pandemi dönemi, hem deprem dönemini yaşamamıza rağmen yatırımda 30 büyükşehir içinde en çok yatırıma pay ayıran büyükşehir. Anlatılmaz Kayseri yaşanır” dedi.

İçme Suyuna Yüzde 20 İndirim

İçme suyu fiyatlarında yapılan indirimle alakalı değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her bölgesinde, ilçeler de dâhil şebeke suyu içildiğini dile getirerek, “Altyapımız yenilendi. Kanal boyutu, yağmur suyu boyutu, elbette ki günün şartlarına da uygun boyutu, içilen ve kullanılan bir sudan söz ediyoruz. İnsanımızı önemsiyoruz, onların sağlığını önemsiyoruz. Su konusunda 30 büyükşehir içerisinde 15’inci sıradaydık fiyatlar düşüncesinde. Bunun içerisinde atık su bedeli var, KDV var, çevre temizlik vergisi de var, sadece su değil yani. Bütün bunlara rağmen dedik ki suyun fiyatlarını sabitleyelim. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlayalım, ekonomiye can suyu olsun dedik, onu sağladık. Biz halk ile iç içeyiz, halkın beklentilerini göz ardı edemeyiz. Su fiyatlarıyla ilgili beklenti biraz daha var. Dedik ki yüzde 20 indirim yapıyoruz. Şuanda bizim su fiyatlarıyla ilgili 30 büyükşehir içerisinde 22’nci sıradayız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını ifade ederek, “Büyükşehir olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz ve insanların gönlüne sinecek anlayış içerisinde su fiyatlarını düzenliyoruz ve bu konuda da büyük bir memnuniyet var. 2024 yılı itibariyle sabit. Halk ile birlikte karar veririz, paydaşlarımız halktır. Onları mağdur etmeyecek çalışmalarımızı yaparız” dedi.

Kayseri’nin birlik, beraberlik ve dayanışmasının takdir gördüğüne işaret eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bizim en çok takdir edilen boyutumuz belediye başkanlarıyla dayanışan bir yaklaşım sergilemek. Büyükşehir Belediye Başkanı önder olur, ağabey olur, diğerlerini de bağrına basar, yoluna devam eder. Biz birlikte büyürüz, birlikte kamuoyunda kabul görürüz. O açıdan Haseki Bakanımın hem deneyimi hem en önemli bakanlığı elinde bulunuyor olması, Allah gücünü arttırsın, depremle ilgili yapacağı çalışmalar sıradan çalışmalar değil. Biz kendisine bu alada her türlü desteğimizi esirgemedik, esirgemeyiz. Kahramanmaraş dâhil deprem döneminde Allah’a şükür Kayseri’mizin insanlarının her biri adeta rahmet unsuru olarak yağdı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum dedi ama bu teşekkür şehrimeydi. Bu teşekkür Kayseri’mizin fedakâr hayırsever insanlarınaydı. Bizim şehrimize sevdamızdan, hizmetten başka bir kaygımız yok.”

Kayseri’ye Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

Kayseri’ye bir atık su arıtma tesisi daha kazandıracaklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Arıtma konusunda mevcut bir arıtma tesisimiz var. İlave arıtma tesisimizi yapacağız. Onunla ilgili de bize bir miktar hibe sağladı. Krediler konusunda da yasal çerçevede yine desteklerini esirgemedi. Bakanımız Özhaseki, Kayseri denilince dayanamaz, Kayseri sevdalısı, Kayseri aşığı. Hizmetleriyle her noktasında emeği var” ifadelerini kullandı.

Sağlık Alanında İnsan Odaklı Yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı sağlık ve insan odaklı projeleri de anlatan Başkan Büyükkılıç, “Hiçbir konuda bu bizim işimiz değil mantığında yaklaşmayız. Her işin altına elimizi koymaya özen gösteririz. Bir hekim anlayışıyla da sağlık turizmi düşüncesinde yaptığımız USHAŞ ile yaptığımız protokol var. Ayrıca gözle, dişle, kanserle ilgili yapılacak çalışmalarda sağlık müdürlüğümüzle, fakültelerimizle yaptığımız çalışmalarımız var. Her semtte aile sağlığı merkezlerimizi hayata geçirerek insanlarımıza hizmet etme manasında çalışmalar üretiriz. KANKA diye kan kanseri hastalarıyla ilgili bir hastane yapıldı, orada yine hayırseverlerimiz ve belediyelerimizin iş birliği. Bununla ilgili büyük oranda destek verdiğimiz çalışma var. Şuanda tıp fakültesiyle yaptığımız çalışmalar var. Yeşilay ile yaptığımız, uyuşturucuyla ilgili mücadele konusunda vermiş olduğumuz destekler var. En önemlisi sosyal içerikli, HOSPİS diye kamuoyunda bilinen ve ödül aldığımız projemiz var. Kanserle ilgili ağırlıklı olarak tedavi süreci tamamlanmış denildiğinde insanların bakmakta zorlanacağı vakalar var” ifadelerini kullandı.

Gönüllere Dokunan Hasta Yakınları Misafirhaneleri

Büyükkılıç, gönüllere dokunan Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanelerine de bir parantez açarak, “Ayrıca gerek üniversitemize gerek şehir hastanemize, orada yaptığımız çalışma var. Hasta Yakınları Misafirhanesi adı altında, burada çevre iller dâhil hastaları tedavi görürken yakınları da araçların içinde, otoparklarda ya da dışarılarda vakit geçirmeye çalışırken dedik ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Misafirhaneler yapalım, sabah kahvaltısını yapsın, akşam yemeğini yesin, duşunu alsın, pijaması, diş fırçasına kadar sağlayalım dedik. Yakını olmayan imkânı olmayanlara da destek verir bu çalışmaları yapmaya devam ederiz” diye konuştu.

Yeni Dönemde Hayata Geçecek Alzheimer Merkezi Projesi

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan Alzheimer Merkezi projesi hakkında da bilgiler vererek, “Alzheimer ile ilgili yeni bir projemiz var. Dijitalizasyondan sonra da Alzheimer vakalarının arttığını ve aynı zamanda da yaş grubu olarak öne çekildiğini gözlemliyoruz. Bu hastalara günü birlik bakma açısından yeni bir projemiz ile onları sabah alacağız akşam evlerine bırakacağız ama onların hobi, tedavi ya da destek uygulamalarımız ile onlara meşguliyet sağlama projelerimizle hizmet vereceğiz” dedi.

Kayseri’nin hayırseverliğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayseri hayırseverleriyle insanlara hizmet etmeyi sever. Biz bunları projelendiririz, iş birliği halinde gerekli hizmetleri veririz. En önemlilerinden biri Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 gün önce orada havuzumuzu açtık. 400 kardeşimize hizmet ediyoruz. Herkes tarafından takdir ediliyor, tercih ediliyor. Bu manada da dualar alıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Kayseri, 5 üniversitesi olan, gençlerle bezenmiş olan bir şehir. 75 bin öğrenci var, ayrıca 325 bin ortaöğrenim öğrencisi var. Gençlere diyoruz ki ihtiyacı olan ailelerin bursları bizden, ulaşım desteği bizden, çayınız çorbanız sabahın erken saatinde bizden, çamaşırlarınızı yıkamak bizden. Gençler, internetiniz ücretsiz bizden, kütüphanelerimiz emrinizde. Gençler, siz yeter ki çalışın, üretin, yeter ki geleceğe kendinizi hazırlayın su paralarınızın yarısı bizden, kira yardımı bizden. Kayseri’de aç ve açıkta hiçbir gencimiz kalmaz, onlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik gerekli hizmetleri de sunduklarına değinen Büyükkılıç, “Emeklilerimizle ilgili gerekli destekleri sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca semtlerimizde emeklilerimize hizmet verme düşüncesinde emekli kafeteryaları oluşturduk. Onlara imkânlar sağlıyoruz. Sosyal tesislerimizde imkânlar sağlıyoruz. Onlar bizim için emanet, onların gönlünde yer edip dua alma düşüncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

1 Milyon 260 Bin Metrekare Alana Sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayserililerden büyük ilgi gördüğünü paylaşarak şunları kaydetti:

“29 Ekim’de Gastronomi Günleri yaptık, millet bahçemiz hazırdı, halkımız ile buluşturduk. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde adeta şehrin nazar boncuğu oldu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. 40 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, yeme içme mekânlarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, BMX parkuruyla, sportif alanlarıyla, mescitleriyle 1 milyon metrekaresi yeşil alan. 60 bin metrekare büyüklüğünde etkinlik alanı var. 20 bin metrekare bir başka etkinlik alanı var. Ayrıca millet kütüphanesi mantığında 6 bin metrekare büyüklüğünde, Kent ve Mimar Sinan Müzesi 6 bin metrekare büyüklüğünde, yine 6 bin metrekare büyüklüğünde Mutfak Sanatları Merkezi yapıyoruz. Artık Kayseri millet bahçesi uğrak yeri oldu. Ayrıca kişi başına yaklaşık 1 metrekare yeşil alan sunan dünya standartlarının üzerinde bir yeşil alan oldu. Değişik etkinliklerle kendinden söz ettiriyor, herkesin takdirini topluyor. Hafta sonları doluyor taşıyor. Kayseri’miz cıvıl cıvıl geleceğe ümitle bakıyor.”

Öte yandan, Kayseri’nin açık hava müzesi konumunda olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri açık hava müzesi, kültürel ve turizm düşüncesinde. Kültepe Kaniş-Karum ticaretin merkezi. Yeni yaptığımı Kayadan Oyma Müze var. Kültepe’yi orada insanlarla buluşturacağız. 4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi var Kayseri böyle bir potansiyel. 4 milyar dolar ihracatı olan bir şehirden söz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözbebeği olan, Cumhur İttifakı’nın da kalesi olan bir Kayseri’den söz ediyoruz” şeklinde konuştu.