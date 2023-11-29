Başkan Büyükkılıç: 'Gecemiz gündüzümüz, bizi seven, seçen ve güvenen hemşehrilerimize hizmetle geçiyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, rehavet ve ataletin yaşam tarzında yeri olmadığını belirterek, “Gecemiz, gündüzümüz bizi seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayretle geçiyor” dedi. Büyükkılıç, AK Parti’nin felsefesine uygun bir temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini de dile getirerek, “Bizde didişme olmaz, çekişme olmaz, birbirinin aleyhinde konuşma olmaz. Her zaman seviyeli bir çalışma yapılır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı bir programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin son derece önemli bir şehir olduğunu ve şehir için berekete vesile olacak adımlar atıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarda kendilerine destek olan, katkı sağlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile milletvekillerine teşekkür ederek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

“Bizim siyasi felsefemiz adeta bir okul, bir akademi”

AK Parti’nin felsefesine, yaşam tarzı ve uygulamasına uygun bir temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini paylaşan Büyükkılıç, “Bizde didişme olmaz, çekişme olmaz, birbirinin aleyhinde konuşma olmaz. Her zaman seviyeli bir çalışma yapılır” dedi. Kendilerini her şeyden önce kardeşler topluluğu, bir aile bireyi olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Bizim siyasi felsefemiz adeta bir okul, bir akademi” diyerek, şunları söyledi:

“Her bir kardeşimi bağrıma basıyorum. Gecemiz, gündüzümüz bizi seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayretle geçiyor. Kur’an’da da malumunuz iş değişikliği ile dinlenin der. Bu benim yaşam tarzım olmuş. Rehavet, atalet benim yaşam tarzımda yok, kültürümde yok. Biz hep bu siyasi terbiye ve yaşam tarzıyla büyüdük. Bizim siyasi felsefemiz adeta bir okul, bir akademi. Herkes yaşantısı ile davranışı ile örnek olur ve bir sonrakini yönlendirmeye çalışır. Bu açıdan da AK Parti’nin bakış açısı çok farklıdır. Bunu bir siyasi oluşumdan öte değerlendirmek gerekir, toplumun huzuru adına, insanlara hizmet adına, kucaklayıcı olmak adına. Bu manâda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun yol arkadaşları olarak bizlerin bu aile içerisinde bulunması kadar güzel bir duygu ve düşünce yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında, bizlere bir önder olarak, mazlum insanların sesi olarak, böyle bir siyasi yaklaşım öğretisini yerleştirdiği için kendisine dua ediyorum, teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin hizmete doymayan, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan şehir olduğunu söyledi

Denk bütçe kültürü ile bugünlere gelmiş olan ve bu anlayışın sahibi olduklarını paylaşan Büyükkılıç, 11 milyar 500 milyon TL’lik 2024 yılı bütçesinin yetmeyeceğini, kaynağını bulduklarında ek bütçe eklenerek artacağını, çünkü Kayseri’nin hizmete doymayan, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, kaynaklarının yüzde 63’ünü yatırıma ayıran öncü bir şehir olduğunu vurguladı.

Ekip halinde, ‘biz kültürü’ ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti

Büyükşehir Belediyesi’nde ekip halinde, biz kültürü ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tevazu içerisinde yaptıkları çalışmalarda emeği olan başta bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkese teşekkür etti. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, ancak sıkıntılarını en az yaşatan şehir olan Kayseri’nin her zaman iyi anılmasını istediğini kaydetti.

“Bizler ağlama, şikâyet makamında değiliz. icraat makamındayız”

150. Yılda 150 Proje çalışmalarının tamamına yakınının sonuçlandığını kaydeden Büyükkılıç, bu süreçte 150 projeyi de aştıklarını paylaşarak “Bizler ağlama makamında değiliz. Şikâyet makamında değiliz. İcraat makamında olmak mecburiyetindeyiz. Ciddi anlamda sıkıntımız yok. Projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mevla’m darda koymuyor. Çünkü niyetimiz halis” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de halka hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve içerisindeki hizmetler, kazı destek çalışmaları ile birlikte müzeler, ulaşım imkânları kapsamındaki raylı sistem, havayolu ve karayolu çalışmaları, hızlı tren çalışmaları, doğal gaz, turizm ve alt yapı faaliyetleri başta olmak üzere pek çok çalışma yapıldığını anlattı.