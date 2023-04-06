Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 4 yıllık hizmet süresi içerisinde yatırımdan yatırıma koştuklarını ve ilave bütçelerle yatırımlarda yüzde 100’ünün üzerine çıkan bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç; "Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok. Talas’a yaptığımız tramvay hattıyla ilgili uluslararası yabancı kredi var, bir de Belsin’den Kumsmall’a olan tramvay hattımızla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımıza mevzuat gereği ödemeler başlıyor. Onların dışında ciddi manada borcumuz yok. Çarkın dönmeyeceği bir şey yok" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehir merkezinde 14 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi. 1 ay içerisinde itiraz olunmadığı sürece yıkım işlemlerinin başlayacağını aktaran Büyükkılıç; "Kayseri merkezde malum yıkılan bir bina var. Yeni mahallede 10 katlı bir bina, 4 tane o bölgede yine gecekondu, Melikgazi’de 2 tane Kılıçaslan’da, 4 tane gecekondu var, Fevzi Çakmak’ta da 2 tane bina var. Okullar ve kamu binaları hariç ağır hasarlı binalar var. Askıya çıktı, itiraz süresi başladı. 1 ay içerisinde yanılma payı olmasın, mağduriyet oluşmasın mantığında itiraz var ise yeniden inceleniyor gerekirse. İtiraz yoksa 1 ay sonra süre tamamlanıyor, hepsi yıkılacak" dedi.

Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü kurulacak

Deprem Master Planı’nın hazırlanacağını ve Kayseri’de Deprem Araştırma Merkezi’nin kurulacağını belirten Başkan Büyükkılıç; "Kayseri hakikaten deprem riski açısından 3. bölge olarak nitelendiriliyor. Depremle ilgili fay hatları hepsi tespitli. Ama mikro düzeyde zemin etüdü yapılması konusunda çalışma yapılması lazım. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü kurulacak. Önemli olan o nitelikte elemanların orada yer alması. Zaten bunu bize bırakmazlar. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı AFAD ve ilgili paydaşlarla Türkiye bazında yapacak. Ama önceliği tabi ki deprem olan bölgelere vermek suretiyle. Kayseri ile ilgili tespitler, yapılan çalışmalar var. Kayseri ile ilgili gerek kentsel dönüşümle, gerekse eski yapı stoğunun azaltılması ile ilgili binlerce konut yapılıyor. Bunların hepsi depreme hazırlık çalışmaları. Nitekim 2000’li yıllarda deprem yönetmeliğine aykırı olarak yapılmış yapılardan 1 tane hasarlı yok. Hepsi 2000 öncesinde. Zaten çoğu Sarız, Pınarbaşı’ndaki kerpiç yapılar. Bizim bundan sonra daha gayretli, daha hassas olmamız lazım. Deprem Master Planımızda mevcutlar değerlendirilerek daha dikkatli bir seviyeye çekecek. İnşallah bu Pazartesi meclisimiz var, orada kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sahabiye müteahhitleri mağdur, babayiğitçe konuşuyorum"

Sahabiye Kentsel Dönüşümü’ndeki müteahhitlerin yanında olduklarını ve yargıya intikal eden dosyanın lehlerine çıkması temennisinde bulunduğunu açıklayan Başkan Büyükkılıç; "Sahabiye Kentsel Dönüşümde müteahhitler ihaleye girdiler, aldılar. Daha sonra malum ekonomik bir sıkıntı oluştu dünyada ve ülkemizde. Ardından fiyatlar 4-5 misline çıktı. Fakat kamu bize yüzde 25 gibi fiyat farkı verdi. Bu yüzde 25 hakikaten kurtarmaz. TOKİ rahatlıkla hareket ediyor ama belediyelerin böyle bir avantajı yok. Bir mağduriyet olduğunu babayiğitçe konuşuyorum. Bizim orada teslim ettiklerimiz var. Biten iş her zaman iyi iştir. Burayla ilgili müteahhitlerin mağdur olduğunun farkındayım. Hak olunca yasal olarak herkes hareket ediyor, ama yasal olarak fırsat vermeyince hareket kabiliyetini sınırlıyor. Burada bir cenaze var. Herhalde yargıya intikal etti, lehlerine çıksın diye temennide bulunuyorum. Çünkü hepsi bizim kardeşimiz" şeklinde konuştu.

"Ciddi manada borcumuz yok"

Yatırımdan yatırıma koşan bir belediye olduklarını ve şuanda ciddi manada bir borçlarının bulunmadığının altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "2 sene yatırımdan yatırıma koşan ve dereceye giren, 2022’de de inanıyorum ki önceki yıllardan daha fazla yatırıma pay ayıran bir yaklaşım içerisinde değerlendirme sonrasında dereceye gireceğimize inanan bir anlayıştayım. Mevlam mahçup etmesin. Bütçelerimizi yüzde 100’üne yakın hem yatırımıyla hem getirisiyle hayata geçiren bir yaklaşım sergiledik. Yüzde 100’leri az görürdük. İlave bütçeler ekledik, yatırımlarımızın yüzde 100’ünün üzerine çıkan bir yaklaşım sergiledik. Günübirlik borçlarımız dışında borcumuz yok. Talas’a yaptığımız tramvay hattıyla ilgili uluslararası yabancı kredi var, bir de Belsin’den Kumsmall’a olan tramvay hattımızla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımıza mevzuat gereği ödemeler başlıyor. Onların dışında ciddi manada borcumuz yok. Çarkın dönmeyeceği bir şey yok" diye konuştu. Yatırımlar hakkında bilgiler veren ve hızlı tren çalışmalarının Yerköy’den başladığını açıklayan Büyükkılıç; "Hızlı tren ile ilgili çalışma Yerköy’de başlayacak. Dolayısıyla 142 kilometrelik gerekli çalışmaları yapıldı, harıl harıl devam ediyor. Havaalanı ile ilgili süreç devam ediyor. Müteahhitleri deprem bölgesine gönderdiler geçici olarak. Buna bağlı olarak biraz hızında azalma oldu ama tamamlanma aşamasına yaklaştı. Birkaç aydan açılır, orada bir sorun yok" dedi.

"O sözler yakışmadı"

Kayseripark AVM’de yapılan ve Melikgazi Belediyesi tarafından ’Kaçak Yapı’ tutanağıyla durdurulması için işlem yapılan çalışmalar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Kayserimiz için elbette önemli bir yatırımdı. O süreçten bu yana AVM anlayışında değişmeler oldu. Bunlar da o kültür içerisinde kendini yenileme ihtiyacı hissetti. Kafeteryalar daha önce yukarıda olurdu, şimdi zemin katta. İrtibatlı olmak şartıyla, projelendirme koşuluyla zeminde sundurmaları yapmasında yasal olarak hiçbir engel yok. Böyle yüzlerce yerler var. Tadilat değil, yapılması gereken orada bir uzatma. Kızgınlıkla söylenmiş, gençliğin heyecanıyla söylenmiş gereksiz laflar. O sözler yakışmadı, hiçbir zaman tasvip edecek halimiz yok. ,sonrasında özür de dilediler. Yapılacak yapılmaya çalışıldı. Burada kaçak inşaat yaftası ister istemez kurumsal bir yapısı olan, Türkiye çapında firması olan bir kuruluşa herhalde yakışmaz. Bunu projelendirmiş, getirmiş Melikgazi’ye gitmiş, Melikgazi demiş ki ’büyükşehirin yetkisinde’, estetik kuruluna girmiş, estetik kurulunun kararı da encümenden geçmiş. Olay bundan ibaret. Orada not diyor; ’takibi ilgili ilçe belediyesi’ diyor. Yani hangi ilçedeyse o projeye uygun olarak hayata geçiyor mu, geçmiyor mu takibi ilgili belediyede. Burada maksadını aşan açıklamalar, gereksiz yere tartışmalar, sanki saklı, gizli bir şeyler çevriliyormuş gibi bir algı oluşturmalara gerek yok. Estetik kurulunun aldığı karar, sundurma. Statiğinde oynama var ise o yanlış. Bununla ilgili gereken müdahale yapılır. Burada yapılan irtibatlı hale getirip bir sundurma yapmak. Bunu getirmiş projesini çizmiş, estetik kurulunun aldığı karar encümenden de ayrıca geçmiş, bunun hayata geçmesini sağlayacak. Projede zaten orayı açıyor. Sonuçta yapılması gereken bir sundurma, onunla ilgili yeme içme mekanı oluşturma. Orada bir ticari alan var. Çelik konstrüksiyon oluşturulmaya çalışılan bir şey. Buna müdahale edildi, şuanda böyle bir şey yok. Buna müsaade edilmediğini, yapılacaksa sadece sundurma yapılacağını, onu da irtibatlandıracağını bildirdik. Ben taraf değilim, burada yapılması gereken projeye uygun olarak hayata geçirilmesini sağlamak. Proje irtibatlı bir sundurmadır. Onun dışında yapılan bir olay varsa müdahale edilir, normal şekle dönüştürülür. Bu kadar üzerinde durulacak bir şey değil. Sonuç itibariyle bunun yüzlercesi var. Dış cephenin açılması projede var. Beton kesme işleminin doğru olmadığından gerekli müdahale yapıldı. Kaçak olarak delinmiş, belediye müdahalesiyle kapatıldı" ifadelerini kullandı.