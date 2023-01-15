Başkan Büyükkılıç, 'Hanımlar Büyük Buluşması'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Hanımlar Büyük Buluşması'na katıldı.

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  • 15.01.2023 15:21
  • Güncelleme: 15.01.2023 17:32
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Başkan Büyükkılıç, 'Hanımlar Büyük Buluşması'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Hanımlar Büyük Buluşması’na katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyen, siz Kur’an’ın hizmetkârı, Hunat Hatun’ların, Gevher Nesibe Sultan’ların torunları olarak, burada birlik, beraberlik içerisinde olunca ’davanız, davamız’ diyerek, şükrederek sizlere hizmetkâr olmaya çalışıyoruz. İnşallah layık oluruz, şehrimizi daha iyi noktalara taşımak, her şeyden önce Allah’a kul olmak, peygamber efendimize ümmet olma şuuru içerisinde hareket etmek bizim olmazsa olmazımız. Değişik kıyafetler, değişik renkler, değişik yaşantılar olabilir. Önemli olan bizim yaşantımız, bizim felsefemiz, bizim uygulamamız. O açıdan inşallah davranışlarımızla, yaşantımızla örnek olarak bu şehri en güzel şekliyle temsil etmek, bu şehrin hep olumlu yönlerini paylaşmak bizim olmazsa olmazımız” diye konuştu.

Konuşmasında Kur’an-ı Kerim’de insanın hayırlısının hizmetkâr olan şeklinde tarif edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İnsanların hayırlısı hizmetkâr olan diyor. Tepeden bakan değil, makamı olan değil, şöhreti olan değil, serveti olan değil. İşte o tanımlanan, felsefesine uygun olan sizlersiniz. Biz sizlerle her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

"Her şeyin arkasında kadınların gücü var, emeği var”

Kayseri’nin büyük, kadim bir kültür olduğunu ve bunun içerisinde kadınların da rolü bulunduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Kayseri’yi hanım sultanlar kenti olarak niteleyerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ülkede yapılan bütün büyük atılımlarda, her şeyin arkasında kadınların gücü var, emeği var” dedi. Türkiye Yüzyılı’nın önemli bir kavşak olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Yavuz, yola daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini de ifade etti. Konuşmasının sonunda Kayseri Belediye Başkanı gibi her şeye destek olan efsane bir belediye başkanına sahip oldukları için çok şanslı olduklarını sözlerine ekleyen Yavuz, katılımcılardan Başkan Büyükkılıç için alkış ricasında bulundu.

Buluşmaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları İrfan Kaşıkçıoğlu ve Neslibey Özkan, Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile Memur-Sen ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı.

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İHA

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