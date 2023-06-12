Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ve mahalle sakinlerini kabul etti.

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  • 12.06.2023 13:48
  • Güncelleme: 12.06.2023 15:14
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Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ve mahalle sakinlerini kabul etti.

Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ve mahalle sakinleri Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, misafirlerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı toplantı salonunda kabul etti. Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ile mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini bizzat dinleyerek, “Yerel yöneticiler için hizmetin sınırı ve şartı yoktur. Bizler merkez ve kırsalda hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ayrı bir önem verdiği muhtarlarımız bizlerin gören gözü, duyan kulağıdır. Her bir kardeşimize ulaşmamıza vesile olan canlarımızdır. Bugün de Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarımız Ali Çuhadar kardeşimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz belediyemize nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Halka hizmet Hakk’a hizmet düsturuyla hizmet etmeye gayret ettiğimiz mahalle sakinlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Muhtar Çuhadar ve Büyük Bürüngüz sakinleri ise talep ve önerilerini bizzat dinleyerek kendileri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti de belirtti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu.

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İHA

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