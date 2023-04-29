Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın fotoğrafının tarihi Kayseri Kalesi’ne asılması ile ilgili olarak, "Hulusi Akar’ın fotoğrafı milletvekili adayı olarak değil, Milli Savunma Bakanımız olarak asıldı. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de fotoğrafları asıldı. Bunun dışında herhangi bir yaklaşımın söz konusu olmadığını biliyorum" dedi.

Katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın fotoğrafının asıldığının hatırlatılması üzerine, "Her siyasi partimiz bizden hizmet istediklerinde sunuyoruz. Hulusi Akar’ın fotoğrafı milletvekili adayı olarak değil, Milli Savunma Bakanımız olarak asıldı. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de fotoğrafları asıldı. Bunun dışında herhangi bir yaklaşımın söz konusu olmadığını biliyorum, olduğunu da zannetmiyorum. Bendeki bilgi bu doğrultuda" ifadelerini kullandı.