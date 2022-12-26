Başkan Büyükkılıç: 'İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte toplu ulaşım sistemini daha konforlu ve güvenli hale getirdiklerini belirterek, çok yakında hizmete açılacak olan T3 hattı ile İldem’den Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi KUMSmall AVM’ye 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi.

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nda yapım çalışmaları sona yaklaşırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede yeni T3 hattının çok yakında hizmete açılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek birçok projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir hayata geçirildiğini, raylı sistem ağının genişletildiğini ifade etti.

Yeni tramvay hattı Belsin- Anafartalar- Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’nın çok yakında hizmete açılacağını vurgulayan Büyükkılıç, “İldem’den Kumsmall’a kadar gidecek olan T3 hattımız ile modern şehir Kayseri’mizde ulaşım konforunu çok daha yukarılara çekiyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, raylı sistemde hizmet alanın geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Mevcutta 34 kilometrelik alanda hizmet veren, Organize Sanayi- İldem 5 arası T1 hattı, Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemilbaba arası T2 hattına bir yenisi daha ekleniyor. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının tamamlanmasıyla birlikte yeni T3 hattı hizmete açılıyor. İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile Kumsmall’ı birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometre boyunca kesintisiz ve konforlu ulaşım dönemi başlıyor.”

Yeni hat ile birlikte günlük 461 sefer yapılacağını, yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edileceğini ifade eden Büyükkılıç, “Yeni hattımızla birlikte toplam 74 araç, 66 istasyonla hizmet verilecek olup, günlük 461 sefer yapılacak ve yaklaşık 20 bin kilometre yol kat edilecek. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım anlayışıyla gece gündüz demeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım sistemi sunmaya devam ediyor” diye konuştu.