Başkan Büyükkılıç: 'İnsaflı bir yönetim tarzıyla israfa fırsat vermeden hizmet etmek'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kayseri Oto Sanatkârlar Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ve üyelerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeni Sanayi’de bulunan Kayseri Oto Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Burada esnaflarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış bu güzel esnaflarımızı görünce yüzümüz gülüyor, birlikte, beraber, ne güzel muhabbet ortamı var diye seviniyoruz. Gönül birliği ile hep beraber gönlümüzü zenginleştiriyor” dedi. Yeni Sanayi’de, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda ve Eskişehir Bağları’nda esnafları da ilgilendiren altyapı çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç; “Amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasındır. Amacımız, cumhurbaşkanımızın hep söylediği, insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüyle insana değer vermek, önem vermek, sıkıntısını giderip huzurunu sağlamaktır” diye konuştu. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ile uyum içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükkılıç, esnaflar için gerçekleştirdikleri hizmetlerin esnaflar tarafından beğenildiğini paylaşarak, “Esnaflarımız, kadirşinastır, teşekkür etmesini de bilir” diyerek birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, bütçesinin yüzde 63’ünü yatırıma ayıran böyle bir belediye olmadığını ifade ederek, “Bizler gece demeden, gündüz demeden gerek belediye hizmetleri ile gerek altyapı hizmetleri ile sizlere yakışan hizmetleri getirmeye gayret ediyoruz. Bütçemizin yüzde 63’ünü yatırıma ayırıyoruz. Böyle bir belediye yok. Çoğu belediye maaşını vermekten aciz bırakın yatırımdan yatırıma koşmayı. Yani bunlar hakikaten göz ardı edilmeyecek çalışmalar. Şehrimiz dışardan gelenler tarafından çok daha iyi fark ediliyor ve takdir ediliyor. Her şeyden önemlisi burası bir huzur şehri birliğin, beraberliğin, dayanışmanın getirdiği, bereketin getirdiği, kenetlenmenin getirdiği” dedi. Kayseri’de israfa fırsat vermeden insaflı bir belediyecilik hizmeti yürütüldüğünü paylaşan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“İnanın yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Dün, şu yollarla ilgili son yaptığımız çalışmaları şöyle bir gezelim dedik. Hiçbir şey gereksiz değil. Her kuruşun hesabını yapıyoruz, önceliği nereye vermenin gerektiğinin de çok iyi farkındayız. Çünkü elhamdülillah Kayseri belediyeciliği diye Sayın Bakan’ımız Mehmet Özhaseki’nin yıllarca hizmet ettiği bu güzel şehirde ve önderliğinde bir Kayseri modeli var Haseki modeli diye. Böyle bir model var. O nedir? İnsaflı bir yönetim tarzıyla israfa fırsat vermeden bu şehre, bu insanlara hizmet etmek. Garibin yanında yer almak, kimsesizin yanında yer almak.”

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise; “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ayrıca bütün belediye başkanlarımızdan gerçekten. Burada anlatırken biz gurur duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin hepsi hem sanayici için hem de Kayseri için. Bundan sonra da inşallah devamı gelecek” dedi. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi;

“1970’li, 80’li yıllarda yapılan bir sanayi sitemiz var. Altyapı sıkıntımız vardı, burada pis su, yağmur suyu aynı hattan gittiği için aşırı yağışlarda iş yerlerinden tepme oluyordu, su doluyordu. Sağ olsun başkanımı aradığımda hemen talimatı verdi, geçen yıl Celaleddin Caddesi’nden başladı ve 3’üncü Cadde ve tren yolu tarafı yaklaşık 2 kilometre yer yağmur suyu hattı ve pis su hattı çekildi ardından ızgaralar konuldu. Burada yaklaşık 20 milyon gibi bir yatırım yapıldı. Sadece altyapı bu 20 milyonluk yatırım. Kocasinan Belediyemizle yapılan istişareler sonucunda asfaltlar da çok güzel yapıldı. Sanayimiz yolları çok güzel oldu. Bunun için sayın başkanım, çok teşekkür ederiz, Allah sizlerden razı olsun.”

Başkan Odakır, Büyükkılıç’ın esnaf ve sanatkârların yanında olmaya devam ettiğini kaydederek; “Büyükşehir Belediyemiz olsun, çalışanlar olsun, sayın başkanım olsun her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetinin devamlılığını diliyoruz kendisine. Sayın başkanımın Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde Yeşilyurt bölgesine yapılan sanayi sitesinde kendisinin çok emeği var. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin yeni binasının da yapılacağını söyleyen Odakır, Başkan Büyükkılıç’ın bu konuda da önemli destekleri olduğunu belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür etti. Odakır; “Bizler kurumlarımızla barışık, herkesle istişareli çalışıyoruz. Bir şeyler yapıldıysa birlik, beraberlik içinde olmamızdan dolayı yapıldı. Allah razı olsun Başkanım her zaman bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Esnafa, sanatkâra ağabeylik yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.