Başkan Büyükkılıç: 'Kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkattir, kadın güçtür'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, 'Hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, destekleriyle güç veren, sevgi ve şefkatin timsali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkattir, kadın güçtür ve kadın sevgidir' dedi.

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  • 07.03.2023 12:51
  • Güncelleme: 08.03.2023 07:45
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Başkan Büyükkılıç: 'Kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkattir, kadın güçtür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, destekleriyle güç veren, sevgi ve şefkatin timsali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkattir, kadın güçtür ve kadın sevgidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şöyle konuştu:

“Toplumun ve ailenin temel taşı olan kadınlarımız, fedakârlığın, gücün, dayanışmanın ve sevginin her zaman kaynağı olmuştur. Tüm zorlukların karşısında dimdik durabilmiş, sosyal, siyasal ve daha birçok alanda önemli roller üstlenmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurarak kadınlarımızın ne kadar değerli olduğunu bizlere göstermiştir. Kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkattir, kadın güçtür, kadın sevgidir. Temsil ettiği her duyguyu gönlünde barındırır.”

“Nice Türk kadını şanlı tarihimizde yer almıştır”

Tarihte çok önemli mücadelelerde kadının rolüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Tarihimizde nice kadınlar vardır ki, kahramanlıkları ve büyük mücadeleleriyle adından söz ettirmiştir. Öyle ki, Nene Hatun, Fatma Bacı, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizde yer almıştır. Toplumun gücü önce kadından sonra birlik ve beraberlikten doğar” diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Bir gün değil her gün değerlerini anlayacağımız kadınlarımızın, fedakâr annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, varlıklarıyla hayatımıza, dünyaya sevgi ve şefkat katan tüm kadınların ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

İHA

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