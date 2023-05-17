Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'de attığınız her adımda geçmişin ayak izlerine basarsınız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Açık hava müzesi konumundaki kadim kentimiz Kayseri’nin asırlara dayanan, birçok medeniyetin izlerini büyük bir miras olarak biriktirmiş kültür hazinesine sahip olması bizler için büyük bir şans. Kayseri’de, attığınız her adımda geçmişin ayak izlerine basarsınız. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde desteklediğimiz kazılar ile şehrimize kazandıracağımız yeni müzelerimiz ile Kayseri’nin bu şansını şehrimiz ve ülkemiz için bir katma değere dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Tarihi ve kültürel değerlerimizin, eşsiz mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarak, bizler de şehrin köklü geçmişini yansıtan müzelerimize yenilerini ekleyip, ‘Müzeler Şehri’ olarak adımızdan söz ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete gelen öğrenci ve öğretmen gruplarına Büyükşehir Müzeleri’nin ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Müzeler Haftası’nda ve diğer tüm zamanlarda Milli Mücadele Müzemizi, Selçuklu Uygarlığı Müzemizi muhakkak ziyaret edelim. Hemşehrilerimiz, Milli Mücadele Müzesi’nde, milli mücadele ruhunu derin bir şekilde hissederken, Milli Mücadele yıllarında Kayseri’de neler yaşandığını, dönemin kahramanlarının neler yaptıklarını görebilecekler. Selçuklu Medeniyeti’ni anlatan Selçuklu Uygarlığı Müzesi de ilkleri ile ayrı bir öneme sahip diğer müzemiz. Selçuklu dönemi ve çağdaş dönemlere ait çini tabaklar, çini panolar, amuletler (muska), hayvan şeklinde kulplar, kilitler, kemer tokaları, vazolar, bilezikler, koku kapları, testiler, minber parçaları ve korkuluklar, minare parçası, mezar taşları, kandiller ağırlık ölçüleri gibi tarihi eserlerimiz var. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi de yine aynı şekilde hizmet vermekte olan Ahilik anlayışını ziyaretçilerine yansıtan önemli bir müzemiz. Arkeoloji müzesinde ise kazılarda gün yüzüne çıkarılan önemli eserler hemşehrilerimizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Müzeler şehri kadim kent

Büyükkılıç, Kayseri’nin müzelerle donatılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak Kent Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Mimar Sinan Müzesi, kayadan oyma Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi kadim kentimizin yeni değerleri olacak. Kadim kent Kayseri’mizi müzelerle donatma anlayışı ile çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Kayseri’mizin müzeleri ile de marka bir şehir olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta müze çalışanlarımız olmak üzere tarihimizi, eşsiz mirasımızı koruyan ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösteren herkesin Müzeler Haftası’nı kutluyor, tarihe ve kültüre sahip çıkan anlayışın güç kazanmasını temenni ediyorum.”