Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri Kariyer' ve 'Üniversite Tanıtım Ve Tercih Danışmanlığı' stantlarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kayseri Kalesi içerisine kurulan, iş arayan ve işverenin buluşturulduğu platform 'Kayseri Kariyer' ve 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı' stantlarını ziyaret ederek, vatandaş ve gençlerle bir araya geldi.

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  • 30.07.2023 10:00
  • Güncelleme: 30.07.2023 15:42
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Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri Kariyer' ve 'Üniversite Tanıtım Ve Tercih Danışmanlığı' stantlarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kayseri Kalesi içerisine kurulan, iş arayan ve işverenin buluşturulduğu platform ’Kayseri Kariyer’ ve ’Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı’ stantlarını ziyaret ederek, vatandaş ve gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere doğru bir tercih yapmaları için tarihi Kayseri Kalesi içerisine ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Her zaman gençlerin yanına yer alan ve Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin YKS tercih zamanlarında da onları yalnız bırakmadı. Başkan Büyükkılıç, ’Kayseri Kariyer’ ve ’Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı’ stantlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlere öğütlerde bulunan Başkan Büyükkılıç; “YKS sınavlarına giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Aldıkları puanlarını en güzel şekilde değerlendirecek bir çalışma yapmalarını temenni ediyorum. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimize yardımcı olabilmek adına Cumhuriyet Meydanımızdaki tarihi Kayseri Kalesi içerisinde ve aynı zamanda Kayseri Park’ın içerisinde olmak üzere iki yerde KAYMEK vasıtasıyla, uzmanlarımızın marifetiyle öğrencilerimizi yol ve yön göstericisi yaklaşımlarda bulunuyoruz. Amacımız onları arzu ettikleri istikamete yönlendirmek ve sağlıklı bir şekilde başvurularını yaptırıp, yerleşmelerini sağlamak. Hayatın bundan ibaret olmadığını bilmelerini tavsiye ederim. İnşallah gönüllere göre yerleşmelerini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Aileleri tebrik eden ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, “Arzu ettikleri istikamette puanlar gelmediyse daha sonra tekrar yeniliyorlar. Önemli olan eldeki veriyi en sağlıklı şekilde nasıl kullanırım çalışmasını yapmak. İşte Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışma bunlardan birisi. Aileleri tebrik ediyor, yavrularımıza başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK ekibine de yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, üniversitelerin tanıtımlarının bulunduğu katalogları incelerken diğer yandan KAYMEK uzmanlarından da bilgi alarak, gençlerle sohbet etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi standını da gezerek, bilgiler aldı.

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İHA

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