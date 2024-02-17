Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'miz huzur şehri, güvenli bir liman'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Büyükkılıç, Kayseri’nin medeniyetler şehri ve huzur şehri olduğunu vurguladı.

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Meryem Göka, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Arslan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organizasyonun Kayseri’de yapılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kayseri’mizin böyle güzel bir ekip ile buluşması bizim için önemli ve anlamlı. Bu güzel organizasyonun yapılmasında, Kayseri’mizde buluşulmasından keyif aldık, memnun olduk” dedi.

“Kayseri’miz Huzur Şehri”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin huzur şehri olduğuna işaret ederek, “Kayseri’miz huzur şehri, güvenli bir liman, aynı zamanda kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın da zenginliğini ve izlerini taşıyan bir şehir. 7 bin yıl öncesinde ticaretin merkezi Kayseri’de kurulmuş. Çıkan tabletlerimiz onları göstermekte. Biz de şehrimizi geleceğe taşıma adına çok değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde adeta ilmek ilmek örmek suretiyle Kayseri’yi, büyükşehirlerin konforunu taşıyan büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olarak ifade ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri modeli belediyecilik anlayışı doğrultusunda birlik, beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, “İhracattaki hamleleriyle, yatırımlardaki yaklaşımlarıyla kendi kendine yeten bir şehir olma anlayışıyla devletimizin her zaman yanında yer alan ve Cumhur’un da kalesi olarak bilinen bir şehirden söz ediyoruz. Yerli ve milli bir anlayışın sahibi bir şehirden söz ediyoruz. 1994’ten bu yana yerel yönetimlerde söz sahibi olan felsefemiz Kayseri’mizi parmakla gösterilen ve Kayseri modeli belediyecilik diye nitelendirilen anlayış içerisinde, en önemlisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, bereketin ve hayırseverleriyle anılan bir şehrin anlatımı olarak tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genç, Dinamik Bir Şehir”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 5 üniversitesi ve 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi olan genç, dinamik bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 1 seracılıkla ilgili organize sanayisi, 2 teknoparkı olan, şehrini seven ve şehrini geleceğe taşımaya çalışan insanların bulunduğu bir şehir. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele verirken merkezde ya da taşrada yaptığımız bir yatırım, İngiltere’deki hemşehrilerimiz tarafından, Almanya’daki hemşehrilerimiz tarafından, yapılan hizmetlerle ilgili bizlere mail atılıp teşekkürler ediliyor. Şehrin her yerde olumlu olarak paylaşılması bizleri keyiflendiriyor. Çok şükür çalışıyoruz, koşturuyoruz, yakınmıyoruz yekiniyoruz” şeklinde konuştu.

“Birliğin, Beraberliğin Sembolü Olan Kayseri”

Birliğin, beraberliğin sembolü olan Kayseri’den verilecek mesajların çok önemli olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Altyapısını bitirmiş bir şehirden söz ederken turizmde, sağlıkta, eğitimde, sportif alanlarda, gastronomide, kültürel alanda şehrimizi inovatif anlayış ile akıllı şehir projelerimiz ile geleceğe taşıyacak şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Bizleri seven, güvenen ve bizlere sahip çıkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan Kayseri’mizin güzel insanlarına teşekkür ederken, sizlere de tekrar hoş geldiniz diyor, sevgiler, saygılar sunuyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’ya Kültepe Kaniş-Karum’da çıkarılan tarih öncesi kil tabletlerin replikasını hediye ettiği esnada yaptığı konuşmada, tarihi 7 bin yıl kadar önceye giden Kayseri’nin 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan, üniversitelerinde de on binlerce yurt dışında misafirlerin olduğu uluslararası boyutta kendisinden söz ettiren ve uluslararası ticaretin başladığı bir şehir olduğunu söyledi. Büyükkılıç, Kültepe’de 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde Türkiye’nin en büyük kayadan oyma Kültepe müzesi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyledi.

“Kayseri, Âlimlerin, Üretimin, Turizmin, Bereketin, Sevdanın, Muhabbetin Medeniyet Kentlerinden Birisi”

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da bölgenin, gönül coğrafyasının, Avrupa’nın ve dünyanın meselelerini konuşmak, tartışmak ve sorunlara insani ve girişimci dış politika doğrultusunda çözüm önerisi üretebilmek üzere buluştuklarını belirterek, âlimlerin, üretimin, turizmin, bereketin, sevdanın, muhabbetin medeniyet kentlerinden birisi olan Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

“Sizlerin Burada Gösterdiğiniz Gayreti, Bizler de Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız için Gözetiyoruz”

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Arslan ise konuşmasında Uluslararası Demokratlar Birliği tarihi ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Sizlerin burada gece gündüz demeden gösterdiği gayreti, aynı hassasiyetle bizler de yurt dışındaki vatandaşlarımız için gözetiyoruz” diye konuştu ve yaklaşan seçimlerde başarılar diledi.

“Yüz Yılın Destanını Birlikte Yazdık”

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Meyrem Göka da yüz yılın destanını birlikte yazdıklarını ifade ederek, AK Parti dönemindeki demokrasi, kalkınma, gelişme adımlarını anlattı. Türkiye’nin dış ilişkileri konusunda da bilgiler paylaşan Göka, başarılı bir dış politika ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, daha önce asimetrik bir yaklaşım sergileyen ülkelerle ilişkilerin gelişme gösterdiğini söyledi.

“Büyükkılıç’ın Girişimleri ile Kayseri Türkiye’de Bir Numaralı Şehir”

Birlik beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ilçelerdeki başta tarım olmak üzere gerçekleştirilen çalışmaları anlatarak, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri sayesinde Kayseri’nin, kırsal kesimdeki aspir ve aspir yağı üretiminde Türkiye’de bir numaralı şehir olduğunu aktardı.

Kayseri olarak üst düzey, güzel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise “Orta Anadolu’nun göbeğinde sizlerle beraber yaptığımız toplantı da aslında AK Parti vizyonu içerisinde dış politikaya ne kadar önem verdiğimizin bir ifadesidir. Büyükşehir Belediyemiz, Bosna’dan Libya’ya varıncaya kadar çok sayıda ülke ile kardeş şehirlik ilişkisi kurdu. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu kardeş şehirlerle olan ilişkimizi biraz daha geliştirerek ülkemizin diplomasi politikalarına katkı sağlayabilecek bir yer edinebiliriz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Cıngı, Kayseri’nin turizmde bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini kaydederek, “Erciyes Kayak Merkezi’miz Büyükşehir Belediyemizin desteği ile işletilen, oradaki o turizm altyapısı artık tüm dünyaya açıldı. Şuan dahi şehrimizde çok sayıda ülkeden çok sayıda turist var. Bir şehrin ülkenin uluslararası ilişkiler politikalarına katkıları ancak böyle olabilir. Şehrimizin uluslararası politikadaki marka değerini ve etkisini her geçen gün güçlendiriyoruz. Bu toplantıda alınacak kararlar da ümit ediyoruz bu süreç içerisinde etki edecek. Hayırlı, isabetli kararlar alınmasını ve uygulanmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış ilişkilere verdiği öneme değinerek, toplantının Kayseri’de düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.