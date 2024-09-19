Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserilileri bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dev ekranda yayınlayacaklarını belirterek, “Bu akşam Kayserispor’umuz için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek önemli hizmetleri bir bir hayata geçirirken, sporseverlerin de her zaman yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kayserililer, açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Bellona Kayserispor’un maç coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında sarı kırmızılı takımın Trabzonspor’a konuk olacağını hatırlattı.

Büyükkılıç, Papara Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada tüm Kayserilileri Kayserispor’a destek vermek için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne davet etti.

Dev ekranın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’na kurulacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor’umuz için önemli bir karşılaşma olacak. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak için Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.