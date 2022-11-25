Başkan Büyükkılıç: 'MKP Bulvarı'nda 47 iş makinası ve 100 personel ile çalışıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarının mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz, yağmur ve çamur demeden 47 iş makinası ve 100’e yakın personelle devam ettiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisine binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın; Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesiminde yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları hızla devam etmektedir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalar çerçevesinde bahse konu güzergâh boyunca devam eden ve mevcutta ortalama 4 metre genişliğe sahip refüjün 1 metre olarak yeniden düzenlendiğini, bu sayede elde edilen genişliğin yol şeridine ilave edildiğini vurguladı.

Hafta başında başlanan çalışmada mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasıyla çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Kış aylarına gelmeden önce güvenli ve konforlu ulaşım altyapısının teşkil edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmalar sırasında trafik akışının sağlanması için gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmakta, çalışmalar sırasında oluşabilecek çevresel sorunlara yönelik gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, şehrin birçok noktasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ettiğini, sadece bu çalışma alanında 35 kamyon, 3 ekskavatör, 4 yükleyici kepçe, 3 kazıcı-yükleyici kepçe, 1 greyder, 1 silindir olmak üzere 47 iş makinası ve 100’e yakın personelin görev yaptığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu ve daha emniyetli ulaşım için hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.