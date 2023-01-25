Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcındaki ilk kandil olan Regaib Kandili'nin dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi.

PAYLAŞ
  • 25.01.2023 12:13
  • Güncelleme: 25.01.2023 13:56
  • 26
Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, mübarek üç ayların başlangıcındaki ilk kandil olan Regaib Kandili’nin dua, tövbe ve ibadetler ile değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında “11 ayın sultanı Ramazan’ın da yer aldığı ‘Üç Aylar’ın başlangıcında bulunan Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan hayırlı Üç Aylar ve ömürler temenni ediyorum” dedi.

Yıl içerisinde böylesine müstesna günleri değerlendirmenin önemine işaret eden ve bu günleri fırsat bilmek gerektiğine değinen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem dünyamıza hem de ahiretimize yönelik birer fırsat niteliğinde olan belirli günlerimiz bulunmaktadır. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili de insanoğlu için manevi bir fırsat olacaktır. Ramazan ile nihayetlenen Üç Aylar’ın başlangıcında yer alan Regaib Kandili’miz hem dünyamıza hem ahiretimize katkı sağlayacak kazanımları edinmede bir giriş kapısı niteliğindedir. Regâib kandilinin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum”

Başkan Büyükkılıç, kandil gecelerinin birliği, dirliği ve kardeşliği daim etmesi temennisinde bulunarak başta Kayserililer ile birlikte tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

1 elinde 10 marifet

1 elinde 10 marifet

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: 'Ara ve kalifiye eleman sorunu var'

DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: “Ara ve kalifiye eleman sorunu var”

Şahin, 'Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir'

Şahin, “Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir”

DAHA FAZLA
Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi