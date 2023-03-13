Başkan Büyükkılıç: 'Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, 'Önce pandemi, sonrasında deprem afetinin ardından yürütülen mücadelede her zaman ön safta yerlerini alan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz' dedi.

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  • 13.03.2023 10:40
  • Güncelleme: 13.03.2023 10:49
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Başkan Büyükkılıç: 'Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Önce pandemi, sonrasında deprem afetinin ardından yürütülen mücadelede her zaman ön safta yerlerini alan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında deprem afetinin ardından yürütülen mücadelede sağlık çalışanlarının bir kez daha önemine işaret etti.

Başkan Büyükkılıç, doktor bir belediye başkanı olarak, görevini layığıyla yapan meslektaşlarının ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “Bir doktor başkan olarak yurdumuzun dört bir köşesinde insanımız için, sağlığımız için görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarını ve yaşamlarını da tehlikeye atarak canla başla mücadele ediyorlar. Önce pandemi, sonrasında deprem afetinin ardından yürütülen mücadelede sağlık çalışanlarımız gece gündüz çalışarak, ailelerinden uzak kalıp, büyük bir mücadele örneği veriyorlar. Hep ön safta yerlerini alan sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Türkiye yüzyılının en iddialı alanlarından birisinin de sağlık olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından biri de sağlıktır. Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sağlık alanında özveri ile gayret içerisindeyiz. Fedakârca görev yapan hem sağlık çalışanlarımıza, hem de Sağlık Bakanımıza minnettar olduğumuzu belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede yerel yönetimler olarak turizmde, sporda, eğitimde, kültürde, sanatta ve bilimde olduğu gibi sağlık alanını da çok önemsediklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

“Kayseri’miz çok şükür sağlık ile anılan, sağlık turizmi potansiyeli çok yüksek olan, sağlık altyapısı da güçlü olan bir şehirdir. Yerel yönetimler olarak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, bir diğer adıyla Hospice projemizden, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanemize, insan ve sağlık odaklı projemiz olan Glütensiz Kafe’den Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mize kadar sağlık alanında yaptığımız ve yapmakta olduğumuz projelerimiz ile sağlık alanına özel önem veriyoruz.”

Mesajında, ‘Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz’ diyen Büyükkılıç, “Bu vesileyle sağlıklı bir Türkiye için çalışmış, çaba göstermiş, hayatını kaybetmiş olan sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, insanlığın geleceği için hayatını ortaya koyan sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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İHA

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