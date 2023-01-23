Başkan Büyükkılıç, 'Siyaset Akademisi Kadın' programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Birim Başkanlığı'nın düzenlediği, 'Siyaset Akademisi Kadın' programına katıldı.

PAYLAŞ
  • 23.01.2023 10:15
  • Güncelleme: 23.01.2023 10:26
  • 83
Başkan Büyükkılıç, 'Siyaset Akademisi Kadın' programına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Birim Başkanlığı’nın düzenlediği, ‘Siyaset Akademisi Kadın’ programına katıldı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak nitelendirerek, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Birim Başkanlığı’nın düzenlediği, ‘Siyaset Akademisi Kadın’ programına milletvekillerimiz Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel ve İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu ile birlikte katılarak, başımızın tacı hanımefendilerle bir araya geldik” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Öncü, 24-25’inci dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün ve Tarkan Zengin’e verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı’na daha emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Siyaset Akademisi Kadın programında ‘Türkiye’nin yakın siyasi tarihi’, ‘Kadın, aile, çocuk politikaları’ ve ‘Aile içi iletişim’ konuları yer aldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

'Kayseri Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

'Kayseri; Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

DAHA FAZLA
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan hızlı tren paylaşımı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan hızlı tren paylaşımı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

'2023 yılı altın yılı olacak'

“2023 yılı altın yılı olacak”

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET