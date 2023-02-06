Başkan Büyükkılıç: 'Tramvay seferleri ücretsiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri'de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

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  • 06.02.2023 17:25
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:45
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Başkan Büyükkılıç: 'Tramvay seferleri ücretsiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, tüm yurtta birlik, beraberlik ve dayanışma örnekleri sergileniyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası şehir merkezinde trafik yoğunluğunu engellemek adına tramvay seferlerinin 6 ve 7 Şubat günlerinde ücretsiz olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gün birlik olma vakti, gün tek yürek olma vaktidir. Tramvay seferleri Ücretsiz! Şehir merkezimizde trafik yoğunluğu oluşturmamak adına vatandaşlarımız bugün ve yarın (06 - 07 Şubat) olmak üzere tramvaylarımızdan ücretsiz yararlanabilirler” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de birlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacaklarını vurgulayarak, “Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahadadır. Her zaman, her yerde ve her şartta olduğu gibi bir ve beraberiz, dayanışma içerisindeyiz” dedi.

İHA

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