Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de deprem bölgelerine yardımların ulaştığını belirterek, Kayseri Tren Garı'nda Büyükşehir ekiplerinin de koordinasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

PAYLAŞ
  • 22.02.2023 15:51
  • Güncelleme: 22.02.2023 17:37
  • 84
Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de deprem bölgelerine yardımların ulaştığını belirterek, Kayseri Tren Garı’nda Büyükşehir ekiplerinin de koordinasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte depremin yaralarını sarmak için Kayseri Tren Garı’nda çalışan ekipleri ve gönüllüleri ziyaret ederek, deprem bölgelerine gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç’tan yardım malzemelerinin sevkiyatı konusunda anında talimat

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tren Garı’ndaki ziyaretinde, yardım malzemesi sevkiyatı ile ilgili bir talebi de anında çözüme kavuşturdu. Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Turan Akdağ’ın talebi üzerine, bir kısım yardım malzemelerinin karayolundan tırlar ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depoya sevk edilmesinde sorun yaşandığı, bunların diğer araçlarla taşınması talebi üzerine telefonla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ı arayarak konunun çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Kayseri Tren Garı’nda büyük bir özveriyle depremin yaralarını sarmak için çalışan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Deprem bölgelerine yardım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, depremin yaşandığı günden bu yana özveri ve gayret içerisinde üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve süreç boyunca devam edeceğiz. Karayolu ve havayolunun yanı sıra demiryolu ile de afet bölgelerine yardımlar ulaşıyor. Deprem bölgesine giden yardımlar hakkında bilgi aldık” diye konuştu.

Akın akın yardım seferberliğinin devam ettiğini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri Tren Garı’nda toplanan yardım malzemelerinin lojistik anlamında koordinelerini sağlıyoruz. Şükürler olsun ki #Kayseri’miz tek bilek, hemşehrilerimiz tek yürek” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den 'Kızılay'a şeker sattı' iddiasına yanıt

Kayseri Şeker’den ‘Kızılay’a şeker sattı’ iddiasına yanıt

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Göçer: 'Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz'

Kaymakam Göçer: “Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz”

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır'

Vali Çiçek: “Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır”

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Vali Gökmen Çiçek Elbistan'da da bildiğimiz gibi

Vali Gökmen Çiçek Elbistan’da da bildiğimiz gibi

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, 'Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor'

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, “Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor”