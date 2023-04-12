Başkan Büyükkılıç: 'Yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin ilk gününden itibaren afetin yaşandığı bölgelerde Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin canla başla çalıştığını belirterek, gerek altyapı gerek üstyapı ile ilgili sorunların giderilmesinde önemli yol kat edildiğini söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile olayın yaşandığı ilk andan itibaren değişik bölgelerde maddi manevi desteğini sürdürüyor.

Konteyner kentler, konteyner çarşılar ile gerek sosyal yaşamın devamlılığı, gerek ekonomik hayatın yeniden canlanması adına atılan adımlara destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta altyapının yeniden işlevsel hale getirilmesine önemli ölçüde katkı sağladı.

“7/24 esasına göre çalışma yaptık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplerin bölgede zarar gören altyapıyı yeniden faaliyete geçirerek, afetzedelerin hizmetine sunmak için 7/24 esasına göre çalışma yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Ekiplerimiz içme suyu, atık su, mekanik-elektrik ekipleri ile sahada altyapı kavramına giren tüm hizmetleri yeniden işlevsel hale getirebilmek için ilk günden itibaren gerçekten çok zor şartlarda fedakârca çalışma yürüttüler. Hâlâ da sürdürüyorlar. Üzücü olayın ilk günlerinde yaşamın temel kaynağı olan suya erişimde mağduriyet yaşanmaması için zarar gören hatlar titiz bir çalışma ile eski haline kavuşturuldu. Önemli mesafeler kat edildi. Ekiplerimiz ilk günlerde su temin ve dağıtım tesislerinde elektrik sistemlerinde yaşanan aksamaları önce tespit ettiler, daha sonra hızlı bir şekilde onararak su iletiminin sağlanmasına vesile oldular. Sıkıntı yaşanan yerlerde bölge sorumlusu ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde hareket edilerek mağduriyet önlenmeye çalışıldı. Arıza tespit edilen elektrik trafoları, elektrik panoları, su pompaları onarılarak yeniden faaliyete geçirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ise hidrafor sistemi devreye alınarak kesintisiz bir şekilde su iletimi sağlandı. Tüm imkânlar seferber edilerek son teknoloji ekip ve ekipmanlar ile hasar gören altyapı yeniden işlevsel hale getirildi. Çok şükür şuan altyapı ile ilgili önemli bir eksik kalmadı.”

Bölgede yaşamın normale dönmesi adına vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar da yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Diğer yandan yaşamın normalleşmesi için oluşturulan geçici barınma yerlerinde konteyner kentler ve çadır kentler için gerekli altyapı faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Son birkaç günde Kahramanmaraş’ta 110 adet WC ve 84 adet duşa kabinin temiz ve atık su bağlantıları, 42 adet şofbenin elektrik bağlantıları, 181 adet aydınlatma işi, 53 adet çamaşır ve kurutma makinesinin bağlantıları yapıldı. Diğer yandan Adıyaman’da da inşasına başladığımız konteyner çarşımızın altyapı çalışmaları tamamlandı. Sorunlar tamamen giderilene kadar tüm bölgelerimizde desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.