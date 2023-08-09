Başkan Büyükkılıç: 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz' dedi.

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  • 09.08.2023 10:24
  • Güncelleme: 09.08.2023 12:17
Başkan Büyükkılıç: 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz” dedi.

AK Parti Talas İlçe Başkanlığı bahçesinde parti üyeleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç’a, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. İlçe Başkanlığı’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na da katılan Büyükkılıç, burada partililerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Burada partililere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Talas’ımızın yeri ayrıdır. Hem gelişmekte olan hem de diri ve canlı olan teşkilatımız, aynı zamanda eğitimin merkezi olan bir ilçemiz olduğu için önem arz etmektedir” dedi. Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, “Hem gönüllerde yer edeceğiz hem de hep beraber çalışarak, hizmetleri bekleyen kardeşlerimizin beklentilerine cevap vereceğiz” diye konuştu. Yatırımdan yatırıma koştuklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Hem ilçeleri hem de merkeziyle artık bir Kayseri belediyeciliğinden söz ediliyor, Kayseri ve Haseki modelinden bahsediliyor. Çünkü yerel yönetimdeki emeğini, gayretini, her noktadaki hizmetini hepimiz bilmekteyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, teşkilatların da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğunu, kentte hizmetlerin süreceğini anlattı. Başkan Büyükkılıç, günün anısına teşkilat üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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