Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma araç filosunu çevre dostu araçlarla genişleterek şehir içi ulaşımını daha sürdürülebilir hale getirdiklerini belirterek, siparişi verilen 15 adet yeni elektrikli otobüsten 8'inin teslim alındığını, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım programı düzenleneceğini duyurdu.

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  • 29.12.2023 14:35
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:21
Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma araç filosunu çevre dostu araçlarla genişleterek şehir içi ulaşımını daha sürdürülebilir hale getirdiklerini belirterek, siparişi verilen 15 adet yeni elektrikli otobüsten 8’inin teslim alındığını, yarın Cumhuriyet Meydanı’nda tanıtım programı düzenleneceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli adımlar atmaya devam ederken, Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 15 adet 18 metrelik elektrikli körüklü otobüs ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin ulaşımını daha modern ve konforlu hale getirme hedeflerinde kararlı olduklarını belirterek, sipariş verilen 15 araçtan 8’inin Ulaşım A.Ş. tarafından teslim alındığını ifade etti.

Bu yeni araçlarla ulaşım filosunun gençleştiğini ve kentte sıfır emisyonlu ulaşımın kapılarının aralandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin çevre dostu bir şehir olma vizyonuna bu adımı ekliyoruz. Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli olan bu araçlar, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Alçak tabanlı olmaları, hızlı yolcu indirme ve bindirme ile en önemli işlevi ise erişilebilirlik özelliği ile engelli dostu olanağı sunuyor, böylece şehir içi ulaşımda konforu arttırıyor” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduklarını vurgulayarak, yeni elektrikli 15 araçtan 8’inin 30 Aralık 2023 saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıkacağını söyledi.

Tüm Kayserilileri çevre dostu yeni otobüsleri görmeye davet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir içi ulaşımda çevre dostu çözümleri ve teknolojik yenilikleri bir araya getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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