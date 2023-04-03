Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Halit Özkaya Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir’in 10’uncu kütüphanesini hizmete açan Büyükkılıç, şehre kazandırılacak yeni kütüphanelerin de müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki kütüphanelere, Hacılar bölgesinde bir yenisini daha ekleyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane sayısını 10’a yükseltti.

Hacılar ilçesinde faaliyet göstermeye başlayan Halit Özkaya Kütüphanesi’nin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, hayırsever Özkaya ailesi ve ilçe sakinleri katıldı.

Program, Kur’an tilaveti ile saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sözlerine merhum Halit Özkaya’ya rahmet dileyerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Allah gani gani rahmet eylesin, Halit ağabeyimizin yeri apayrıydı. Halit ağabeyimizin kıymetli ailesinin böyle anlamlı önemli projeye imza atması, Bilal başkanımızın uyum kültürü içerisinde burasını Büyükşehir Belediyesi’ne emanet etmesi, Salih başkanımızın kıymetli ekibinin de burayı Hacılarımıza yakışan 10 numara kütüphane olarak hayata geçirmesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Başkan Büyükkılıç, 10’uncu kütüphanenin ardından 10 gün sonra Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun açılacağını, ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine şehre yakışacak bir kütüphanenin de hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Okuyan ve okutan şehir olması için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaratan rabbinin adıyla oku diyor. İşte bu anlayış içerisinde okuyan ya da okutan olacağız. Öğrenen ya da öğreten olacağız. 300 binin üzerinde genci ve ortaokul lise öğrencisi olan, 75 bin civarında üniversite öğrenicisi olan, 5 tane üniversite öğrencisi ile eğitimin merkezi olarak adlandırılacak ticaretin, sanayinin yanında, böyle anlamlı ve önemli bir şehirde yaşamaktan hepimiz tabi ki keyif alıyor, onur duyuyoruz. Şehrimizin kıymetini bilelim diyoruz, birbirimizin kıymetini bilelim diyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon 900 binin üzerinde kitap fuarımızı ziyaret eden ve kitaplarla buluşan bir şehirden söz etmiştik.”

Başkan Büyükkılıç, hayırseverler şehri Kayseri’nin, son dönemde bir deprem ve sel felaketinin ardından kurum ve kuruluşlarıyla, sanayicisiyle, ticaret odasıyla, yerel yönetimleriyle, sivil toplum teşkilatlarıyla, organize sanayileriyle adeta o bölgeye yağdığını ifade etti.

Sözlerine, hem depremde hem de sel felaketinde vefat edenlere dua edilmesi çağrısı ile devam eden Büyükkılıç, deprem bölgesinde görev alan Vali Gökmen Çiçek, bakanlar ve görevlilere de teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, ay yıldızlı Türk bayrağı, vatan, millet, devlet ve bu milletin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasının önemli olduğunu ifade ederek, onun dışındakilerin lafıgüzaf olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, seçimin, Kayseri’ye, ülke insanına, konumuna yakışacak, istikrarı sürdürecek bir seçim olması temennisinde bulunarak, “Çünkü şehrimi çok seviyorum, şehrimizin huzurunu çok seviyorum, ülkemizin huzurunu çok çok seviyorum. Mazlum insanların sesi olan, dünya insanlığının adeta nefesi olan böyle bir cumhurbaşkanının, böyle bir insanın başarıya ulaşmasını buradan parantez açarak paylaşmak istiyorum” dedi.

“Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz”

Kayserililere layık olma bağlamında çalışmalarını yürüttüklerine vurgu yapan Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vererek sizlere layık olma bağlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adeta biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz diyoruz. Bizi biz yapan sizlersiniz, bizi biz yapan kurum ve kuruluşlarımız, bizi biz yapan fedakâr sivil toplum teşkilatlarımız, odalarımız, borsamız ve diğerleri saymakla bitmez. Biz diyoruz ki durmak yok koşmaya devam. Koşarak anca hedefe ulaşırız. Özkaya ailesi ve Kayseri’mizin hayırsever dostları iyi ki varsınız diyorum. Dualarımız sizlerle” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Özkaya ailesi adına aile büyükleri Şerife Özkaya, Abidin Özkaya, Alper Özkaya ve Serdar Özkaya’ya teşekkür plaketi ile kütüphane maketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Özkaya ailesi büyüklerine kütüphane giriş kartlarını da takdim etti.

Bu eğitim öğretim süresinin sonuna kadar kart basım ücreti alınmayacak

Öte yandan Büyükkılıç, kartlarla ilgili kütüphanelere giriş için sembolik olarak tahsil edilen kütüphane kart basım ücretinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar alınmaması talimatı vererek, “Bu eğitim öğretim süresinin sonuna kadar kartlarla ilgili sembolik bir ücret alıyorlardı, onu almamalarının talimatını veriyorum” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise 10 numara bir kütüphane olduğunu belirterek, “Sadece ilçemizdeki öğrenciler için değil, bütün Kayseri’mizdeki gençlerimizin hizmetine sunulan on numara bir kütüphane oldu. Her türlü dijital ortam var. İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve hayırsever işbirliği ile çok kıymetli bir eser ortaya çıktı” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da “Son yıllarda özellikle başta Millet Kütüphanesi olmak üzere, şehrimizde son dönemde kütüphaneler ile yapılan çalışmaları gururla izliyoruz” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Abidin Özkaya ise yaptığı konuşmada, “Bugün bizler için çok anlamlı. Duygu dolu bir o kadar da sevinçli bir gün. Zira bugün ailemizin çok değerli büyüğü Halit Özkaya adına yaptırılan tam da kendi kişiliğine, hayat felsefesine uygun üretime katkı sunacak, Hacılarımızın ihtiyacı olan güzel bir eserin hep birlikte açılışı yapacağız. Açılışa katılarak bizleri onurlandırdığınız için tüm protokolümüze ve misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi ile dualarla kütüphanenin açılışı yapılırken, daha sonra Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte açılış töreni gerçekleştirilen Halit Özkaya Kütüphanesi’ni gezdi.

25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın

‘Kütüphaneler Şehri’ Kayseri’de hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alırken, kütüphane, 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet verecek.