Başkan Büyükkılıç, '110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak'

Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi’nin ihalesi iki aşamalı olarak planlandı ve birinci aşama 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhale süreci ise devam ederken sözleşmenin yakın tarihte imzalanacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayserimizin hızlı tren çalışması tamam ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim için otoban projesinin devam asıl olan demiştik o konuda da gereken irade belirlenmişti. Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talimatları verdi bundan sonraki süreçte projelendirilip ardından ihalesi yapılıp 110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak ve geçip gidecek” diye konuştu.