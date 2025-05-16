  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, '110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak'

Başkan Büyükkılıç, '110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talimatları verdi bundan sonraki süreçte projelendirilip ardından ihalesi yapılıp 110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak ve geçip gidecek' dedi.

Başkan Büyükkılıç, '110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak'

Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi’nin ihalesi iki aşamalı olarak planlandı ve birinci aşama 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhale süreci ise devam ederken sözleşmenin yakın tarihte imzalanacağı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayserimizin hızlı tren çalışması tamam ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim için otoban projesinin devam asıl olan demiştik o konuda da gereken irade belirlenmişti. Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talimatları verdi bundan sonraki süreçte projelendirilip ardından ihalesi yapılıp 110 kilometrelik bir mesafe Kapadokya üzerinden bağlanacak ve geçip gidecek” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro'
“Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro”
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Milletvekili Genç'ten Bakan Yumaklı'ya pestisit sorusu
Milletvekili Genç’ten Bakan Yumaklı’ya pestisit sorusu
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bakan Yumaklı, 'Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor'
Bakan Yumaklı, “Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!