Başkan Büyükkılıç 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabip Odası Başkanlığı tarafından Alice Palazzo’da iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Tabip Odası Başkanı İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve sağlık sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hekimler ailesine yabancı olmayan birisi olarak 14 Mart'ın ne çabuk gelip geçtiğini de böyle içimizden geçen duyguyla bir sene daha geçiyor diyerek anlamlandıran bir anlayış içerisinde bugün de sizlerin hem Ramazan gününde iftar sofranıza misafir olduk. Hem şimdiden Kadir Gecenizi, bayramınızı tebrik ediyorum inşallah. Aynı şekilde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı Mevlam inşallah nasip etsin. Bunu yaralamak, zedelemek isteyenlere de fırsat vermesin diyorum. Ailelerinizle huzur içerisinde daha nice 14 Martlara erişmenizi temenni ediyor, her birinize başarılar diliyorum” diye konuştu.