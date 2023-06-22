Başkan Büyükkılıç, 16 firmayı tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başaran 16 Kayseri firmasını tebrik etti.

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  • 22.06.2023 09:42
  • Güncelleme: 22.06.2023 10:13
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Başkan Büyükkılıç, 16 firmayı tebrik etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başaran 16 Kayseri firmasını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi Kayseri’nin ihracatını arttıran tüm firmalara teşekkür etti. Ticaretin üssü Kayseri’nin sanayinin ve endüstrinin adeta üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine vurgu yapan Başkan Büyükılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak değerli iş insanlarımıza ve sanayicilerimize her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başaran 16 Kayseri firmamız her zaman olduğu gibi göğsümüzü kabarttı” diye konuştu.

Büyükkılıç, sanayi ve ticaret alanında Kayseri’nin, Türkiye Yüzyılı’nda köklü geçmişinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, “Kayseri’mizi her yönüyle daha iyi noktalara taşımak için üreten iş insanlarımızı ve firmalarımızı yürekten tebrik ederim” dedi.

İHA

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