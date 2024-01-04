Başkan Büyükkılıç, 16 ilçeyi 4,5 yılda 456 kez ziyaret etti

4,5 yılı aşkın sürede 16 ilçeyi karış karış gezen, sorunları yerinde tespit edip, çözüme kavuşturan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçeleri 4,5 yıl boyunca adeta yol ederek, ilçe sakinlerine dolu dolu yatırım ve hizmetler götürdü.

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 4,5 yıl aşkın süreyi geride bıraktı.

16 ilçeye 456 kez ziyaret

Büyükkılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile başkanlığını üstlendiği Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet dolu 4,5 yılı aşkın süreyi geride bırakırken, merkezde olduğu kadar ilçeleri de ihya etti. Başkan Büyükkılıç, bu süre içerisinde ilçelere 456 ziyaret gerçekleştirdi.

Koltuğunda hiç oturmadı, sorunları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerle göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bugüne kadar koltuğunda adeta hiç oturmayarak halk ile iç içe oldu. Kayseri’de ortak akıl ve istişareye özel önem vererek her fırsatta vatandaşlar ile kucaklaşan Büyükkılıç, merkez ve kırsal kesim olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip ediyor, yerinde incelemelerde bulunuyor.

İlçelere hizmet dolu ziyaretler

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Başkan Büyükkılıç, geçen 4,5 yıllık süre içerisinde 16 ilçeye 456 kez hizmet dolu ziyaret gerçekleştirdi.

Tüm ilçeleri doğal gaz ile buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı Aralık ayında Sarıoğlan ve Akkışla’yı, 5 Aralık 2023’te Felahiye ve Özvatan’ı doğal gaz ile buluştururken, 2023 yılının sonlarına doğru ise Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde de doğal gaz çalışmaları için ilk adımı attı.

16 ilçeyi karış karış gezdi

Başkan Büyükkılıç, 4,5 yılı aşkın süre boyunca içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı’ndan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar’dan, Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı ve Zamantı Vadisi gibi eşsiz değerleri bağrında barındıran Yahyalı’ya, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi açısından önem arz eden Hacılar’dan, çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza’ya, Kızılırmak Vadisi, Çan Kulesi ve tarihi kiliseleri ile tanınan Özvatan’dan, Erciyes’in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi’ye, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas’tan el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan’a, tarihi Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü gibi doğal güzelliklere sahip Sarıoğlan’dan, yaylaları, gilaburusu ve yoğurdu ile meşhur Türkmen diyarı Akkışla’ya, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesinden, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen şehrin en doğusundaki Sarız’a, üzüm bağları, Kızılırmak ve Sıtma Pınarı ile tanınan Felahiye’den, üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve mozaik kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu’ya ve yüz ölçümü itibariyle merkezin en büyük ilçesi Kocasinan’dan, Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi’ye kadar 16 ilçeyi karış karış gezdi, sorunları yerinde tespit edip, çözüme ulaştırdı.

Her ilçeye, kendine özgü hizmet

Büyükkılıç, rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra, Anadolu’nun en kadim şehirlerden olan ve her noktasında kendine özgü kültür özellikleri bulunan Kayseri’nin ilçelerinde proje üretip, hayata geçirdi.

Birlik ve beraberlik duygusu ile ilçe sakinleriyle kucaklaştı

Başkan Büyükkılıç, 4,5 yılı aşkın süre içerisinde 16 ilçede, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaşla kucaklaşarak, onların görüş, dilek ve taleplerini dinledi. Kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri ile şehrin çehresini değiştiren Büyükkılıç, 16 ilçeyi de adeta yol ederek, ilçelere dolu dolu yatırımlar götürdü.

İlçelerin tanıtımı ve turizme kazandırılması için canla başla çalıştı

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, ilçelerin tanınması ve gelişmesi için özveri ile çalışmalarını da sürdürdü.

Yatırım lideri büyükşehirden ilçeleri ihya eden hizmetler

Başkan Büyükkılıç, 31 Mart 2019’dan bu zamana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 16 ilçeye 3 milyar 300 milyon 765 bin TL’lik yatırım yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile 16 ilçede 2 milyar 54 milyon 734 bin 509 TL harcarken, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4,5 yılı aşkın sürede tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL yatırım yaptı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından ise 16 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 120 milyon TL’lik yardım yapıldı.