Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nden deprem bölgesi Adıyaman’a gönderilmek üzere sebze ve meyvelerin yer aldığı 2 yardım kamyonunu bölgeye uğurladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, Hal Kompleksi’ndeki esnafları da tek tek ziyaret ederek, esnaflara bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Kayseri Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Burhanettin Acar ile daire başkanları eşlik etti.

Deprem bölgesi Adıyaman’a gönderilmek üzere hazırlanan sebze ve meyveleri yardım kamyonlarına taşıyan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Gururumuz olan hayırsever Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ederken şuanda hal esnafımızın yanındayız. Bugün Allah razı olsun, onların yaptığı çalışmayı birlikte değerlendiriyor ve paylaşıyoruz. Değerli esnaflarımızın bulunduğu ortamda Ramazan’larını tebrik ediyoruz. Sağlık, hayırlı, huzurlu Ramazanlar temenni ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin deprem ve sel bölgelerine yardımlarını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“6 Şubat’ta olan deprem ve sonrasında da sel felaketleri nedeniyle hem deprem hem sel açısından mağdur olan bölgelerimize destek olma çalışmalarını Kayseri’miz sürdürüyor. Hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Kayseri bahsettiğimiz bölgelere adeta imkânlarını sefer etti ve yağdı. Her birinden Allah razı olsun diyor, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Böyle bir şehrin hizmetkârı olmak, böyle bir şehirde yaşamak hakikaten moralimizi de yükseltiyor. Biz de dostlarımıza dua ediyoruz.”

Kayseri Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Burhanettin Acar ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Değerli başkanıma teşekkür ederim, bize böyle bir hayır için vesile olduğu için. Daima etle tırnak gibiyiz. Bugün ülkemizin doğusunda batısında hepimiz birbirimize omuz vererek, oradaki depremzede kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği vermeye, başkanımız sayesinde devam ediyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet dileriz, yaralılara acil şifalar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükkılıç, Kayseri Hali’nden 2 kamyon yardım tırını deprem bölgesi Adıyaman’a uğurladı.