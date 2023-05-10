Başkan Büyükkılıç, 20 milyon TL'lik yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Pasa Bulvarı'ndan başlayıp Nalçik Bulvarı'na kadar uzanan 20 milyon TL maliyetli toplam 7 kilometre uzunluğundaki Mustafa Şimşek Bulvarı'nın son etabında bitme aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 10.05.2023 12:22
  • Güncelleme: 10.05.2023 13:44
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Başkan Büyükkılıç, 20 milyon TL'lik yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Pasa Bulvarı’ndan başlayıp Nalçik Bulvarı’na kadar uzanan 20 milyon TL maliyetli toplam 7 kilometre uzunluğundaki Mustafa Şimşek Bulvarı’nın son etabında bitme aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan ve toplam 7 kilometre uzunluğundaki yolun 2 bin 700 metrelik son etabında çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ulaşım konusunda, Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlar istikametinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede şehrin ulaşım ağını arttırmak ve doğu-batı hattında daha konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak yol, açılış için gün sayıyor.

MALATYA YOLUNA DOĞRUDAN ERİŞİM SAĞLANACAK

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarda sona gelinen, 7 kilometre uzunluktaki Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın 2 bin 700 metrelik son etabının da tamamlanması ile Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Çalışmalar kapsamında içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yani sıra diğer altyapı kurumlarına ait yeni hatların yapımı tamamlandı. Yolun Sami İpek Bulvarı ile Nalçik Bulvarı arasındaki kesiminde üst temel ve alt temel malzemelerinin serimi ve asfalt çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak yolda çevre düzenleme çalışmaları da başlatılmış olup, yolun konforlu ve güvenli kullanımına yönelik tüm tedbirler alınacaktır” diye konuştu.

15 BİN TON ASFALT KULLANILAN YOLA 20 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam eden Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan yol için 15 bin ton asfalt kullanırken, altyapı, üstyapı, taşkın kanalları üzerine yapılan köprüler ve yol yapım işleri için de harcama yapılan yolun yatırım bedeli ise yaklaşık 20 milyon TL oldu.

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İHA

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