Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahi Kültürü ile yoğrulan ve Ahilik ahlakıyla ahlaklanan ticaret şehri Kayseri'nin Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği'ne bağlı 41 esnaf odasının başkanları ile bir araya geldi.

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  • 07.09.2023 13:50
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:32
Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahi Kültürü ile yoğrulan ve Ahilik ahlakıyla ahlaklanan ticaret şehri Kayseri’nin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı 41 esnaf odasının başkanları ile bir araya geldi.

Her zaman birlik, beraberlik içerisinde çalıştığı tüm esnaf temsilcileri ile bir araya gelmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda 41 esnaf odasının başkanı ile buluştu. Gerçekleşen programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ile birliğe bağlı 41 esnaf odası başkanı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları katıldı.

“Ahi ahlakı ile ahlaklanmış canlarımızsınız”

Burada esnaf odası temsilcilerine seslenen Başkan Büyükkılıç, “Sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. Az konuşup, çok dinlemeyi tercih ediyoruz. Zaten Ahi ahlakı ile ahlaklanmış canlarımız, esnaflarımızın temsilcisisiniz” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Eğitim öğretim dönemi başlıyor, üniversitelerimiz, orta öğretimimiz açılıyor derken bir hareketlilik de başlıyor. Her kesimin kendine özgü yapması gereken çalışmalar var. Ayrıca deprem döneminde özellikle vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, Allah bir daha bizleri o tablo ile karşı karşıya getirmesin” diye konuştu.

“Şehrimiz, gelişiyor, güzelleşiyor ve cazibe merkezi oluyor”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ile el ele vermek suretiyle hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Hayırseverlerimizle onur, gurur duyuyoruz. Onlarla iş birliği halinde şehrimizi daha imarlı, daha ihtiyaçlara cevap veren, sosyal içerikli projelerle insanlarımızı buluşturan gayretin içerisindeyiz. Şehrimiz, gelişiyor, güzelleşiyor ve cazibe merkezi oluyor. Taşrayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren, şehir adına teşekkür ve dua eden Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin huzur şehri, güvenli bir liman olduğunu, sportif, eğitim, kültürel alanların merkezi olduğuna işaret ederek, yeni havalimanının ve millet bahçesinin bitme aşamasına geldiğini, her kesimin Kayseri’ye yakıştığını söyleyeceği vizyon projeleri anlattı.

Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal içerikli hizmetlerin de devam edeceğini söyledi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise Başkan Büyükkılıç’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, birliğin yaptığı ve yapacağı proje ve hizmetlerden bahsetti. Odakır, “Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sayın başkanımız telefonun ucunda, bir sıkıntımız olduğunda hemen talimatı veriyor. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Oda başkanlarının tek tek yazılı ve sözlü talep ile önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bunları not aldı.

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İHA

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