Başkan Büyükkılıç, '43 milyon liralık yatırımlarla kırsal mahallelerimizin ulaşım kalitesini artırdık'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda ulaşım yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç bu doğrultuda 43 milyon 750 bin liralık yatırımlarla kırsal mahallelerin ulaşım kalitesini arttırdıklarını belirterek, “Öncelikle güzergahımızda gerekli altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirdik. Daha sonra sıcak asfalt serimini tamamlayarak yolumuzu modern ulaşım standartlarına uygun hale getirdik. Vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen anlayışla asfalt çalışmalarımızın yanı sıra trafik güvenliğini artıracak uygulamaları da hayata geçirdik. Yol boyunca yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yaptık, trafik ve yön levhaları ile hız sınırı levhalarını yerleştirdik. Kar direkleri ve yol çizgileriyle de güzergahın güvenli kullanımını destekledik. 43 milyon 750 bin liralık yatırım bedeliyle tamamladığımız bu çalışmayla hem kırsal mahallelerimizin ulaşım kalitesini artırdık hem de bölge halkımıza daha güvenli, daha konforlu ve daha kesintisiz bir ulaşım imkanı sunduk. Kayseri’mizin her noktasına hizmet götürmeye, kırsal mahallelerimizi güçlü ulaşım ağlarıyla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.