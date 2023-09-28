Başkan Büyükkılıç, 6 milyon TL'lik sulama tesisini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde Derebağ Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 600 bin TL maliyetle yenilenen 20 bin metrenin üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki sulama tesislerini yerinde inceledi.

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  • 28.09.2023 10:26
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:40
Başkan Büyükkılıç, 6 milyon TL'lik sulama tesisini yerinde inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde Derebağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 600 bin TL maliyetle yenilenen 20 bin metrenin üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki sulama tesislerini yerinde inceledi.

Merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi’ndeki sulama tesisini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Derebağ Mahallesi’nde, 20 bin metrenin üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki sulama tesislerinin yapımı ve yenilenmesi çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç: “Hem daha tasarruflu hem daha kullanışlı şekilde kullanıp suyumuzu değerlendirmeye çalışıyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 kilometre açık olarak sulama kanalları mevcutken, açık kanalları, kapalı hale getirdiklerini, böylelikle hem daha tasarruflu, hem de daha kullanışlı şekilde kullanıp suyu değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Müthiş bir tablo. Derebağ’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yahyalı’mızın çok değerli çalışkan belediye başkanı Esat Başkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Projenin toplam maliyeti 6 milyon 600 bin TL

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı Derebağ Mahallesi’nde 20 bin metrenin üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki sulama tesislerinin yapımı ve yenileme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında 8 bin 600 metre kapalı sistem, bin 400 metre açık beton kanalı, bin 200 dekar arazi sulamaya açıldı. Projenin toplam maliyeti ise 6 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerdeki 33 mahallede sulama tesislerinin yapımı ve yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor.

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İHA

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