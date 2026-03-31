Başkan Büyükkılıç 7 Yılını değerlendirdi: 'Şehrimizi yarınlar için hazırlıyoruz'

Başkan Büyükkılıç, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde, 1,5 milyon nüfusa sahip Kayseri halkını kapsayıcı anlayış içerisinde görevini sürdürüyor.

“7 Yıldır Durmadan Çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019’da başladığı görevinde 7 yılı geride bırakırken, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası ikinci döneminin 2 yılında da yatırım ve hizmet odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Büyükkılıç, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; Kayseri’yi daha modern, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek oldu” ifadelerini kullandı.

2 Yılda Yatırım Atağı: Kayseri Zirvede

Başkan Büyükkılıç, son 2 yılda ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime, turizmden tarım ve hayvancılığa, spordan kültür-sanata kadar birçok alanda önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, Kayseri’nin büyükşehirler arasında yatırım performansıyla öne çıktığını ifade etti.

Belediye bütçesinden yatırıma ayrılan payda Türkiye genelinde en üst sıralarda yer aldıklarını kaydeden Büyükkılıç, Kayseri’nin bu alanda 30 büyükşehir arasında üç kez birinci, iki kez ikinci olduğunu hatırlattı.

“Her Alanda Vatandaşımızın Yanındayız”

Kayseri’de hayata geçirilen projelerin insan odaklı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu arttırdık, altyapı yatırımlarımızla Kayseri’yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevreden spora kadar her alanda vatandaşımıza dokunan hizmetleri hayata geçirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır.”

Kayseri Modeli Türkiye’ye Örnek Oluyor

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla, Türkiye’de örnek gösterilen yerel yönetimler arasında yer aldıklarını belirterek, ortak akıl, uyum kültürü ve güçlü ekip anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak modern şehircilik anlayışıyla büyüdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Şehrimizi sadece bugün için değil, yarınlar için hazırlıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası alanda da takdir gördüğünü belirten Büyükkılıç, ACES Europe tarafından Avrupa’nın en iyi spor şehri seçildiğini, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen programda 700’ü aşkın belediye arasında “En Aktif Belediye” ödülüne layık görüldüklerini hatırlattı.

Hedef: Uluslararası Marka Şehir

Kayseri’nin vizyon projelerine de değinen Büyükkılıç, 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylıklarının şehrin uluslararası konumunu güçlendireceğini söyledi.

Kırsalda da Merkezde de Güçlü Destek

Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verilen desteklerle Kayseri’nin bu alanda da Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinden biri haline geldiğini belirterek, hem kırsalı hem de merkezi ihya ettiklerini vurguladı.

Ulaşım, Dönüşüm ve Enerjide Dev Adımlar

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin startını verirken, ayrıca kentin trafik yükünü azaltacak 5 kritik katlı kavşak projesini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Tamamlanan 29 Ekim Katlı Kavşağı hizmete alınırken, DSİ Katlı Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor; Kertmeler, 15 Temmuz Bulvarı HES ve Osman Kavuncu Bulvarı OSB katlı kavşaklarıyla şehir trafiğinde yeni bir dönem hedefleniyor.

Öte yandan yaklaşık 15 milyar TL’lik kentsel dönüşüm yatırımı ile Kayseri; daha dirençli, planlı ve modern bir şehir kimliği kazanırken, yaşam kalitesini arttıran büyük bir dönüşüm süreci yürütülüyor.

Enerji alanında da öncü projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Türkiye’nin ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) uygulamasıyla dikkat çekerken, KASKİ’nin hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle sürdürülebilir ve çevreci üretim modelini güçlendiriyor.

Tüm bu yatırımlar, akıllı şehircilik uygulamaları ve “dirençli şehir” vizyonu ile desteklenerek Kayseri’nin geleceğe hazırlanan örnek şehirler arasında yer almasını sağlıyor.

“Kayseri Sevdamız Hiç Bitmeyecek”

Kayserililerin desteğinin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu kadim şehre hizmet etmek bizim için bir onurdur. Kayseri’mizi daha ileri taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.