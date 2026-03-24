Başkan Büyükkılıç: 9 ay sonra yeni bitmiş haliyle kavşağımıza kavuşacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’nda düzenlediği basın toplantısında yol çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, “Bir çalışmanın çok şükür uygulama sürecine gelmiş bulunuyoruz. Hani diyoruz ya sözün bittiği artık icraatı hayata geçirmenin başladığı gündeyiz. Bu gece 24.00 itibariyle nasip olursa günde 120 bin aracın pik saatlerde ise 9 bin ile 10 bin civarında araçların geçtiği kavşağımızı trafiğimize kapatmak durumunda kalıyoruz. Nedeni anlaşılacağı üzere işte herkesin o takip ettiği sorduğu kavşağın yine daha kullanışlı, gerçekten şehrimizin kilit noktası olan ve herkesi ilgilendiren bu boyutunu sorunsuz, sürdürülebilir, ulaşım anlayışı içerisinde hayata geçirmek için büyük bir sürpriz olmazsa yüklenici firmamızla da görüşmelerimizle paylaştığımız gibi inşallah yaklaşık 9 ay sonra yani 2027'nin başında yeni bitmiş haliyle kavşağımıza kavuşacağız. Bu kavşaktan geçer konuma geleceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“38 PLAKALI YAKLAŞIK 550 BİN ARAÇ VAR”

Sözlerini sürdüren Büyükkılıç, “Kayseri'mizde 38 plakalı yaklaşık 550 bin araç var. Hafta sonları çok şükür çeşitliliğin olduğu bir cazibe merkezi olarak ya da bir turizm odaklı yeni şehrimize katkı sağlayan anlayış içerisinde bu araç sayısı elbette 550 binin çok daha üzerine çıktığını, plaka çeşitliliğinin arttığını da hep beraber gözlemliyoruz. Bu da büyük şehrimizin, Kayseri'mizin önemini ve cazibe merkezi olduğunu en güzel gösteren bir olgu. O açıdan biz bu konforu minimal, en az şekliyle vatandaşlarımızın bozmadan alternatif yollarla nasıl sürdürebilir ve en kısa zamanda böyle önemli bir projeyi hayata geçirmenin gayreti ve çalışmalarıyla şu anda sizi buluşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Burada üç tane kavşağı ilgilendiren boyut var’ diyen Büyükkılıç, “Hepimizin hatırlayacağı üzere Talas'ımızdan gelen Mustafa Kemal Paşa Bulvarımızdan gelen en önemli Hulusi Akar Bulvarımızdan da gelip birleşmek suretiyle bu süreç içerisindeki en önemli kavşakta araçların en büyük kısmı buradan geçiyor ve ortalama 90 bin civarında aracın oradan geçtiği ifade ediliyor. Yine yapılan değerlendirmelerde Cumhuriyet Meydanımızdan gelen Erciyes'imize ve buradan ya da organizemize giden güzergah içerisinde 60 bin civarında bir aracın ve bundan bir sonraki şimdi Melikgazi Anadolu Lisesi olarak anılan daha önce Akansu Koleji olarak bilinen bölgedeki 3. kavşağımızdan da 30 bin civarında aracın geçtiğini şehrimizin değişik bölgelerine ayrıldığını hep beraber takip etmekteyiz” dedi.

“BU GÜZERGAHA ZENGİNLİK KAZANDIRACAĞIZ”

Sözlerini sürdüren Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Şehitliğimizin hemen yanı başındayız. Şehitlerimize rahmet dilerken hatırlanacağı üzere daha önce Kayseri'mize görev yapmış olan Aydoğan Aydın paşamız bir helikopter kazasında şehit düşmüştü. O şehidimizin ismini de caddeye vermek suretiyle onu da böyle hayırla, rahmetle yad ederek şahsında tüm şehitlerimize de rahmet dilemeyi de ifade ederek isminin de Aydoğan Aydın paşamızın ismini taşıyan cadde olarak anılmasını sağladığımızı da buradan ifade ediyorum. Ailesine de tekrar teşekkür ederek sabırlar temenni ediyorum. İşte o en önemli güzergahımız. Bu bağlantıyı sağlar iken tabii ki üniversitemizin içerisinden gelen yollar ya da daha önceki bulvarlarımız hizmetlerini sürdürüyor. Yine hapishanenin hemen yanı başından oradan giren Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanı başından giren bir yol ile bu güzergaha bir zenginlik kazandıracağımızı ifade etmek isteriz.”

“TRAFİKTE YOĞUNLAŞMALAR OLABİLİR”

Trafikte zaman zaman aksamalar olabileceğini kaydeden Büyükkılıç, “Ama bütün bunların yanında ufak tefek zaman zaman trafikte yoğunlaşmalar olabilir ki müdahale içinde değerli müdürümüzün ve ekibinin gerekli destekleri her zaman vereceğini de biliyoruz. Ayrıca biz trafik ulaşım merkezimizden bu süreci yöneteceğimizi de ifade ediyoruz. Sabırla bize dua ederek, çalışan kardeşlerimize dua ederek, ya Rabb'i işlerini kolaylaştır diyerek, temennilerde bulunarak, kahrederek değil, sitem ederek değil, zahmetsiz rahmet olmaz. Birbirimize daha bir tevazu içerisinde ve nezaket kuralları içerisinde şehrimize aidiyet duygusunu sağlarken bunu da burada ben ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin güzel insanlarının hizmetkarı olmanın onurunu taşıyoruz. Sizler de bu güzellikleri basınımız olarak paylaşıyorsunuz. İşte bu süreci hep beraber yönetmeyi, hep beraber inşallah beraber çalışmayı sürdüreceğimizi ben ifade etmek istiyorum. Yayalarımızla ilgili de gerekli önlemlerimizi aldık. Onlarla ilgili de hem ışıklandırma hem gerekli önlemleri almak suretiyle onları da en kolay şekilde gerekli çalışmaları yapacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bizim sizler vasıtasıyla hemşehrilerimizden beklentimiz ışıklandırmaları, levhalandırmaları, levhalardaki yönlendirmeleri mutlaka sabırla takip ederek yol almaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ KİMSEYE EZİYET ETMEK DEĞİL”

Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı: “Alışkanlıklarımızı terk etmek kolay olmaz. Hep onu sürdürmeyi, hep öyleymiş gibi zannetmeyi bekleyebiliriz. Ama bu 9 aylık bir süreç içerisinde elbette ki sonucunda ulaşımdaki konforumuzu çevre kirliliğine olan katkı önleme bağlamında ve ekonomiye olan ki artık akaryakıtın çok önem arz ettiği bu süreç içerisinde hepimizin daha tasarruflu bu kavşağın çok önemli bir fonksiyon gördüğünü hep beraber umuyor ve inanıyorum ki yaşayacağız. Takdir edersiniz eleştirenler olacaktır. Saygıyla karşılıyoruz. Takdir ediyorsunuz ‘ne lüzum vardı’ diyenler olacaktır. Saygıyla karşılamak istiyoruz. 29 Ekim kavşağı için de benzeri cümleleri ifade edenler olmuştu. Kısa sürede hayata geçirip o konfor sağlanınca düşüncelerinin yanlış olduğunu onlar da farkına vardı. Bizim amacımız kimseye eziyet etmek değil. Bizim amacımız şehrimizi bunaltmak değil. Bizim amacımız şehrimizin konforunu arttırmak, şehrimizi geleceğe hazırlamak. Bugün taşıt sayısındaki artışların göz önüne alındığında herhalde şehrimizin daha sonraki süreçlerde şu kavşakla ilgili çalışmaları yapmaya vesile olanlardan Allah razı olsun denileceğine umuyor ve inanıyoruz. O açıdan ihalesi bildiğimiz gibi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Ekipler çalışıyor.”