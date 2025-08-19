Başkan Büyükkılıç'a 107 Km'lik 'Yol Teşekkürü'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca Kocasinan ilçesinin Yüreğil, Eyim ve Kuşcağız mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu, kapsamlı bir asfalt çalışmasıyla yenilendi. 32 bin ton sıcak asfalt kullanılan ve yaklaşık 107 milyon TL’ye mal olan 15 kilometrelik yol, bölge ulaşımına konfor ve güvenlik kattı.

Yapılan bu önemli yatırım sonrası Yüreğil Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Çam, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelere verdikleri önemin altını çizerek, “Kayseri’mizin her köşesine hizmet götürmek bizim görevimiz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da en az şehir merkezindekiler kadar kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz. Bu yolda durmadan hizmetlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Otoban Gibi Yol Yaptınız”

Gerçekleştirilen hizmete ilişkin olarak “Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diyen Muhtar Çam, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Mahallemize yapılan bu güzel asfalt çalışması sayesinde ulaşımda büyük bir konfor sağlandı. Otoban gibi yol yaptınız. Hayaldi, gerçek oldu. Gelen gurbetçiler yolumuzu görünce çok mutlu oldu. Allah razı olsun.”

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.