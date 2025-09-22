Başkan Büyükkılıç'a Ahilik Haftası Ziyareti

Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf, Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve diğer oda başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a esnaf ve sanatkârlara verdiği destekler dolayısıyla teşekkür edildi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

Heyeti tek tek selamlayarak Ahilik Haftası’nı kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Ahilik Haftası hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah Ahi ahlakına uygun esnaf olarak yaşam sürdürmeyi Mevla’m hepimize lütfetsin. Bu güzel çalışmaları çok önemsiyoruz, iyi ki varsınız. Kayseri esnaf şehridir” ifadelerini kullandı.

Ahiliğin temelinde kardeşlik, dayanışma, dürüstlük ve emeğe saygı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, bu kültürün modern ticaret anlayışına da ışık tuttuğunu belirtti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise Başkan Büyükkılıç’ın her zaman esnaf dostu bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.