Başkan Büyükkılıç'a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatının yeni yönetiminden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın başkan ve yeni yönetiminden nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

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  • 08.04.2023 13:57
  • Güncelleme: 08.04.2023 14:42
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Başkan Büyükkılıç'a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatının yeni yönetiminden ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı’nın başkan ve yeni yönetiminden nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Selçuk Melekoğlu ve yeni yönetimi tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Başkan Melekoğlu ve yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, faaliyetlerinde başarılar diledi.

“ÖNEMLİ VE FAYDALI HİZMETLER GEÇEKLEŞTİRECEĞİNİZDEN ŞÜPHEM YOK”

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yeni yüzler, yeni bir nefes, adeta nefer olarak Kocasinan’ımıza önemli ve faydalı hizmetler gerçekleştireceğinizden şüphem yok. İlçemize, şehrimize ve ülkemize yapacağınız çalışmalarda başarılar, kolaylıklar dilerim. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri için geçmişten bugüne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, başta Kocasinan olmak üzere Kayseri için Türkiye için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini belirtti.

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İHA

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