Başkan Büyükkılıç'a Akademisyenlerden Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ve Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara'yı kabul etti.

PAYLAŞ
  • 11.07.2023 12:23
  • Güncelleme: 12.07.2023 12:24
  • 29
Başkan Büyükkılıç'a Akademisyenlerden Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ve Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara’yı kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyerek eğitim başta olmak üzere sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da bu çerçevede eğitimciler ile istişarelerine devam ediyor. Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ve beraberindeki konuklar, Başkan Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin bir eğitim şehri olması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, akademisyenlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ile Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ve beraberindeki konuklar belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın ayrı ayrı makamında kabul ettiği akademisyenler de Başkan Büyükkılıç’a eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sosyal medya dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Sosyal medya dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi

Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye modeliz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye modeliz'

8 bin 885 hayvanın aşı ve küpeleme ücreti Talas Belediyesi'nden

8 bin 885 hayvanın aşı ve küpeleme ücreti Talas Belediyesi'nden

'Gençliğin aklına takılanlar'ı bu kez Sedat Anar cevapladı

'Gençliğin aklına takılanlar'ı bu kez Sedat Anar cevapladı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

6
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM Şube'den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

KOM Şube’den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

DAHA FAZLA
Akkışla Belediye Başkanı Arslan, 'Seçim döneminde vadettiklerimizi yerine getiriyoruz'

Akkışla Belediye Başkanı Arslan, “Seçim döneminde vadettiklerimizi yerine getiriyoruz”

Türkiye'nin Müslüman Oranı Düşüyor mu?

Türkiye’nin Müslüman Oranı Düşüyor mu?

Ruhsatsız silah cephaneliği çökertildi

Ruhsatsız silah cephaneliği çökertildi

Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı