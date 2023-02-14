Başkan Büyükkılıç'a Deprem Bölgesi'nden Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinde hizmet verdiği mobil mutfakta, görevli personele yemek dağıttı. İzmir, Bursa gibi şehirlerden deprem bölgesine gelen personel, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ve dua ederek, 'Allah bin kere razı olsun. Her yerde Kayseri belediyesi var' dediler.

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  • 14.02.2023 16:09
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:23
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Başkan Büyükkılıç'a Deprem Bölgesi'nden Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde hizmet verdiği mobil mutfakta, görevli personele yemek dağıttı. İzmir, Bursa gibi şehirlerden deprem bölgesine gelen personel, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ve dua ederek, “Allah bin kere razı olsun. Her yerde Kayseri belediyesi var” dediler.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte gittiği Kahramanmaraş deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından deprem bölgesinde kurulan mobil mutfakta hazırlanan yemekleri hem personele hem de depremzedelere dağıtmayı da ihmal etmedi. Büyükkılıç açıklamasında, “Adeta seferber olduk, bu yarayı milletimiz saracak, sarıyor. Benim bu dördüncü gelişim, devletimiz güçlü, bunun altından bu ekip, bu kadro, bu devlet, bu Cumhurbaşkanı hep beraber dayanışma içerisinde kalkar. Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla burada. AFAD’ıyla, Kızılay’ıyla, İçişleri Bakanlığımızın jandarma ekibiyle, askerimiz, polisimiz burada” şeklinde konuştu. Görevliler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun başkanım, Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin, dua ediyoruz” diye dua ettiler.

Büyükkılıç’ın bölgeye verdiği desteklerden dolayı minnettar olduklarını vurgulayan bir görevli kadın da; “Kayseri, Kayserililiğini gösterdi, Allah razı olsun tüm kardeşlerimizden tabi. 4 gündür İzmir’den geldik, buradayız. Her yerde Kayseri belediyesinin aş evleri, yemek işleri personelleri canı gönülden boş geçirmiyorlar. Sabah nöbete giderken ‘bari bir çayımızı iç’ diyorlar. Misafirperverliğinizden, yardımseverliğinizden Allah razı olsun” diye konuştu. Bursa’dan gelen bir kadın görevli ise Kayserililerin çadırında güvenle durduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“Allah onlardan razı olsun. Gecenin üçünde bile aç kalsak, ‘Kayseri çadırı var’ diyoruz. Hepinizden, emeğinizden razı olsun. Takdire şayan. Benim ekibim gitti Bursa’ya, ben tek kaldım, Kayserililerin çadırında güvenle duruyorum. Ekibiniz de çok güzel, kalben ve gönülden Allah bin kere razı olsun. Ben Bursa’lıyım ama Kayserililerin böyle olduğunu bilmiyordum.”

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İHA

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