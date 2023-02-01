Başkan Büyükkılıç'a esnaflardan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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  • 01.02.2023 09:52
  • Güncelleme: 01.02.2023 13:06
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Başkan Büyükkılıç'a esnaflardan ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini tüm kesimleri kapsayıcı bir şekilde sürdürme noktasında ortak aklı ön planda tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’a, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile beraberindekiler nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında kabul ettiği misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, başarıya giden yolda Kayseri’nin her alanda önündeki engelleri ortadan kaldıran en önemli unsurun birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, “Bu birlik, beraberlik ve dayanışma olduğu sürece, en önemlisi de bu şehre hizmet aşkı olduğu sürece Kayseri’nin önü daima açıktır” dedi.

ESNAF DOSTU BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederken, Başkan Odakır da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetleri için teşekkür etti. Odakır, “Esnaf dostu Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettik. Kıymetli Başkanımıza yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi sunduk. Bizleri ağırlayıp çalışmalarımızı anlatma ve değerlendirme fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Büyükkılıç, misafirlerle hatıra günün anısına fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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