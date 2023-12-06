Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel gayretleri ile Felahiye ve Özvatan ilçelerinde ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ düzenlenirken, doğal gaza kavuşan iki ilçenin belediye başkanları, muhtarları ve ilçe sakinleri, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerini, doğal gaz yatırımı ile taçlandırdığı için teşekkür etti.

Kent merkezi ve ilçelerde ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hemen her alanda proje ile yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin doğal gaza kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de hissedarı olduğu ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, merkez dâhil yaklaşık 700 bin aboneye doğal gaz hizmeti sunarken, 200 milyon TL’lik yatırım maliyetiyle Felahiye ve Özvatan da doğal gaza kavuştu.

Felahiye’de bin 442 hane doğal gaza kavuşuyor

Bu kapsamda Felahiye ilçesine 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 138 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak, bin 442 haneye doğal gaz ulaştırılacak. Merkez mahallesi olan Kale Mahallesi, Yeni Mahalle, Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve merkez mahallesi olmayan Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi ile Büyüktoraman İstiklal Mahallesi ve Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi doğal gaza kavuşmuş oldu.

Özvatan’da bin 447 haneye doğal gaz ulaştırılacak

Özvatan ilçesine ise 1 Adet RMS-A şehir istasyonu, 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak, bin 447 haneye doğal gaz ulaştırılacak. Merkez mahallesi olan Kale Mahallesi, Güney Mahallesi, Yukarı Boğaziçi Mahallesi, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahalle, Alparslan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve merkez mahallesi olmayan Küpeli Mahallesi doğal gaza kavuşmuş oldu.

"Felahiye Ve Özvatan’da doğal gaz meşalesini büyük bir mutlulukla yaktık"

İki ilçeye daha doğal gaz verilmeye başlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, canla başla vatandaşlara hizmet edebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Büyük bir gayretin ardından Felahiye ve Özvatan’da doğal gaz meşalesini büyük bir mutlulukla yaktık. Bu kışı evlerinde temiz ve konforlu bir şekilde geçirecek olan Felahiyeli ve Özvatanlı hemşehrilerime doğal gaz hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Felahiye ve Özvatan’da toplam 200 milyon TL’lik bir yatırımı hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bu hizmetlerin ilçelerimize gelmesinde önemli destekleri olan can Azerbaycan’ımızın önemli şirketi ve Kayserigaz’ımızın ortağı SOCAR’a teşekkür ediyorum" dedi.

Felahiye ve Özvatan Belediye başkanları da tüm ilçeleri kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ve minnetlerini sundu.

Felahiye ve Özvatan ilçelerinin muhtarları ve ilçe sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a diğer hizmetlerin yanı sıra doğal gaz yatırımı ile bu hizmetleri taçlandırdığı için teşekkür etti.