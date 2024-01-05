Başkan Büyükkılıç'a göreve yeni atanan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar'dan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve yeni başlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ı makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Meral Koşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve görevine yeni başlayan Meral Koşar’a başarılar dileyerek, kendisini tebrik etti.

Ziyarette Kayseri’deki birlik ve beraberliğin gücünü anlatan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ı tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.